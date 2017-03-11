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11 марта 2017, 15:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА разгромил «Томь» в матче 19-го тура чемпионата России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал крупную победу над томской «Томью» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

<em>МОСКВА 11 марта. /ТАСС/. </em>Московский ЦСКА одержал крупную победу над томской <span class=error>Томью</span> со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
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Мячи забили Витиньо (1-я минута), Алан Дзагоев (19) и Алексей Ионов (44, 62). ЦСКА и «Томь» провели между собой 22 встречи во всех турнирах. Томская команда одержала в них всего одну победу (23 марта 2009 года со счетом 1:0), столичный клуб выиграл 17 встреч и еще четыре завершились вничью.

Первый гол в матче бразильского нападающего Витиньо, забитый на 32-й секунде встречи, стал самым быстрым в текущем чемпионате. Ранее автором самого быстрого гола в сезоне был голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который поразил ворота «Оренбурга» 16 сентября на 2-й минуте. Четвертый мяч в игре, который забил Ионов, стал 700-м забитым столичной командой в домашних матчах. Рекорд принадлежит московскому «Спартаку» — на счету красно-белых 781 мяч.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич повторил рекорд бывшего полузащитника сборной России, а ныне главного тренера «Уфы» Сергея Семака по количеству матчей, проведенных в чемпионатах страны за карьеру. На счету 37-летнего игрока обороны, который также выступал в составе самарских «Крыльев Советов» и столичного «Локомотива», стало 456 матчей. Столько же встреч за 19 сезонов провел Семак, выступавший вместе с Игнашевичем за армейцев в 2003 и 2004 годах. 452 матча провел Дмитрий Лоськов, выступавший за «Ростов», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн».

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев побил рекорд обладателя «Золотого мяча» 1963 года Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах России и СССР. На его счету — 161 игра на «ноль» в национальном первенстве.

После победы ЦСКА набрал 36 очков в 19 матчах и догнал в турнирной таблице санкт-петербургский «Зенит», который идет на втором месте и имеет игру в запасе. «Томь» с девятью очками располагается на последней 16-й строчке. В следующем туре армейцы 19 марта в гостях сыграют с грозненским «Тереком», «Томь» днем ранее примет пермский «Амкар».

11.03.2017 14:00 Зрители 11000 основной раунд: 19-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Томь
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Валерий Петраков
Голы
1′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев) 20
19′ Алан Дзагоев (С. Игнашевич) 10
44′ Алексей Ионов (А. Головин) 11
61′ Алексей Ионов (А. Дзагоев) 11
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
68′ Александр Головин 17
Георгий Миланов 8
65′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
75′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
42 Александр Мелихов
15 Евгений Баляйкин
84 Антон Митерев
89 Дмитрий Осипов
18 Артем Попов
17 Алексей Пугин
7 Павел Голышев (к)
97 Александр Соболев
92 Валерий Чуперка 22′
87 Дмитрий Сасин 84′
96 Александр Букачев
10 Сергей Кузнецов 74′
74 Антон Макурин
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
8 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 2
6 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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