ЦСКА разгромил «Томь» в матче 19-го тура чемпионата России

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Мячи забили Витиньо (1-я минута), Алан Дзагоев (19) и Алексей Ионов (44, 62). ЦСКА и «Томь» провели между собой 22 встречи во всех турнирах. Томская команда одержала в них всего одну победу (23 марта 2009 года со счетом 1:0), столичный клуб выиграл 17 встреч и еще четыре завершились вничью.

Первый гол в матче бразильского нападающего Витиньо, забитый на 32-й секунде встречи, стал самым быстрым в текущем чемпионате. Ранее автором самого быстрого гола в сезоне был голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который поразил ворота «Оренбурга» 16 сентября на 2-й минуте. Четвертый мяч в игре, который забил Ионов, стал 700-м забитым столичной командой в домашних матчах. Рекорд принадлежит московскому «Спартаку» — на счету красно-белых 781 мяч.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич повторил рекорд бывшего полузащитника сборной России, а ныне главного тренера «Уфы» Сергея Семака по количеству матчей, проведенных в чемпионатах страны за карьеру. На счету 37-летнего игрока обороны, который также выступал в составе самарских «Крыльев Советов» и столичного «Локомотива», стало 456 матчей. Столько же встреч за 19 сезонов провел Семак, выступавший вместе с Игнашевичем за армейцев в 2003 и 2004 годах. 452 матча провел Дмитрий Лоськов, выступавший за «Ростов», «Локомотив» и подмосковный «Сатурн».

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев побил рекорд обладателя «Золотого мяча» 1963 года Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах России и СССР. На его счету — 161 игра на «ноль» в национальном первенстве.