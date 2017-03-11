Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев побил рекорд обладателя «Золотого мяча» 1963 года Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах страны по футболу.
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После встречи ЦСКА — «Томь» (4:0), которая прошла в субботу в Москве, на счету 30-летнего вратаря армейцев — 161 матч «на ноль» в национальном первенстве. Яшин, выступавший за московское «Динамо», провел 160 «сухих» игр.
Акинфеев на данный момент обладает рекордной серией текущего чемпионата по количеству минут без пропущенных голов — 603.
Голкипер является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным победителем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05. Всего он провел 255 «сухих» матчей, что также является рекордом среди отечественных вратарей.
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