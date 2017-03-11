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11 марта 2017, 16:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев побил рекорд обладателя «Золотого мяча» 1963 года Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах страны по футболу.

<em>МОСКВА 11 марта. /ТАСС/. </em>Голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев побил рекорд обладателя Золотого мяча 1963 года Льва <span class=error>Яшина</span> по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах страны по футболу. Увеличить
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После встречи ЦСКА — «Томь» (4:0), которая прошла в субботу в Москве, на счету 30-летнего вратаря армейцев — 161 матч «на ноль» в национальном первенстве. Яшин, выступавший за московское «Динамо», провел 160 «сухих» игр.

Акинфеев на данный момент обладает рекордной серией текущего чемпионата по количеству минут без пропущенных голов — 603.

Голкипер является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным победителем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05. Всего он провел 255 «сухих» матчей, что также является рекордом среди отечественных вратарей.

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