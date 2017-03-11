«Зенит» отправился в Пермь с Кержаковым и Новосельцевым
«Зенит» отправился в Пермь на выездной матч 19-го тура РФПЛ против «Амкара».
Как сообщает официальный сайт
В составе делегации присутствуют защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков, которые не приняли участия в прошлой встрече с ЦСКА (0:0).
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Жозе Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
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