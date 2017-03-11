«Зенит» отправился в Пермь с Кержаковым и Новосельцевым

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, на игру отправились 23 футболиста. Матч состоится 12 марта, начало встречи — в 11:30 мск.



В составе делегации присутствуют защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков, которые не приняли участия в прошлой встрече с ЦСКА (0:0).



Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Егор Бабурин.



Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Жозе Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.