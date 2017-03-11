Газизов: Тренеры и игроки ФК «Уфа» договорились гнать от себя мысли о еврокубках

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В субботу «Уфа», выступающая в премьер-лиге с сезона-2014/15, победила «Крылья Советов» (1:0) в рамках 19-го тура чемпионата страны и, набрав 31 очко, поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

«Сейчас нельзя смотреть на таблицу. Клуб, наверное, проходит новую ступень в своем развитии, но, повторюсь, на таблицу смотреть не надо. Сегодня будем радоваться, а уже завтра начнем подготовку к игре с “Краснодаром”. Основная задача — это подготовиться к ближайшему матчу», — ответил Газизов на вопрос о возможном попадании команды в еврокубки.

«Мы отдаем себе определенный отчет и уже давно договорились и с тренерским штабом, и с командой, что такие мысли мы гоним подальше, не заглядываем в таблицу. Следующий матч самый важный для нас», — отметил собеседник ТАСС.

Первые три матча после возобновления сезона — с учетом четвертьфинальной игры Кубка страны с «Анжи» — уфимцы выиграли с одинаковым счетом 1:0.

«Сказать, что я этого не хотел, неправильно, но и про ожидания не могу сказать, — признался Газизов. — Я просто очень рад за то, что мы делаем и стараемся делать. Работы впереди еще много, об эйфории говорить рано. Все будет видно после тридцатого тура».

Беленов доказывает класс игрой

В двух матчах чемпионата ворота уфимцев защищал Александр Беленов, приобретенный зимой у «Анжи». При этом в игре 18-го тура с «Тереком» 30-летний голкипер отразил четвертый из пяти назначенных в его ворота в текущем сезоне пенальти.

«Саша — вратарь высокого класса и доказывает это своей игрой. Мы просто рады, что он у нас, надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться», — сказал Газизов.

В следующем туре чемпионата «Уфа» 19 марта сыграет на выезде с «Краснодаром». В полуфинале Кубка страны, победа в котором дает право клубу стартовать в Лиге Европы, уфимцы встретятся 5 апреля на выезде с московским «Локомотивом».