Экс-форвард «Арсенала» Маслов вынужден из-за травмы в 26 лет закончить карьеру

Футболист установил уникальное достижение в отечественном футболе, отличившись во всех эшелонах — от третьего дивизиона до российской Премьер-Лиги. В дальнейшем Маслов намерен работать с детскими командами.



Проводы 26-летнего футболиста состоялись во время матча 19-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Уралом» (2:0). Маслов выступал за «Арсенал» в 2012—2016 годах, провёл 95 матчей, забил 22 мяча.



«Счастлив, что играл на этом стадионе на ваших глазах», — цитирует пресс-служба клуба Маслова, который пожелал «Арсеналу» сохранить место в РФПЛ.