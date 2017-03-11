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11 марта 2017, 15:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-форвард «Арсенала» Маслов вынужден из-за травмы в 26 лет закончить карьеру

Бывший нападающий тульского «Арсенала» Сергей Маслов в 26 лет завершил карьеру из-за тяжёлой травмы.

Футболист установил уникальное достижение в отечественном футболе, отличившись во всех эшелонах — от третьего дивизиона до российской Премьер-Лиги. В дальнейшем Маслов намерен работать с детскими командами.

Проводы 26-летнего футболиста состоялись во время матча 19-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Уралом» (2:0). Маслов выступал за «Арсенал» в 2012—2016 годах, провёл 95 матчей, забил 22 мяча.

«Счастлив, что играл на этом стадионе на ваших глазах», — цитирует пресс-служба клуба Маслова, который пожелал «Арсеналу» сохранить место в РФПЛ.

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