Экс-форвард «Арсенала» Маслов вынужден из-за травмы в 26 лет закончить карьеру
Бывший нападающий тульского «Арсенала» Сергей Маслов в 26 лет завершил карьеру
из-за тяжёлой травмы.
Футболист установил уникальное достижение в отечественном футболе, отличившись во всех эшелонах — от третьего дивизиона до российской
Проводы 26-летнего футболиста состоялись во время матча 19-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Уралом» (2:0). Маслов выступал за «Арсенал» в 2012—2016 годах, провёл 95 матчей, забил 22 мяча.
«Счастлив, что играл на этом стадионе на ваших глазах», — цитирует
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