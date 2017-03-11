Член комитета по этике РФС: Слухи вокруг ФК «Урал» не могут рождаться из ничего
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Слухи о возможном договорном характере того или иного матча екатеринбургского футбольного клуба «Урал» не могут рождаться на пустом месте. Такое мнение ТАСС высказал член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу «Урал» в матче 19-го тура чемпионата страны проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. Дублем отметился Федерико Расич, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.
«Я с удовольствием посмотрел весь матч и ничего не заметил, я не понял, почему набросились на Заболотного. Я не против заговора, я сам верю, что бывают такие (договорные. — Прим. ТАСС) матчи, и когда говорят, что их нет, понимаю, что это обман. Я вчера прочел слова Нигматуллина, специально пересмотрел голы и все равно ничего не увидел. Пенальти хорошо пробил аргентинец, а в моменте со вторым голом был сложный удар, прям рикошет от затылка, а Заболотный пятился», — прокомментировал ситуацию Созин.
В ноябре прошлого года РФС создал независимую комиссию для рассмотрения обстоятельств матча «Урала» с «Тереком» (1:4) в 12-м туре чемпионата. По ходу встречи в СМИ появилась информация о «странном» характере игры
«Я не могу сказать, что Заболотный сделал
«Это уже шлейф странных событий»
На вопрос, почему подобные разговоры чаще всего связаны именно с «Уралом», Созин ответил: «Понимаете, не бывает на ровном месте слухов, они не рождаются из ничего. И “Урал” постоянно оправдывается. Я думаю, это уже шлейф тех странных событий, которые, вероятно, имели место. Поэтому и такая ситуация с Заболотным сейчас».
«Я слышал даже, что в товарищеских матчах в межсезонье к ним были претензии, и они тогда тоже оправдывались. Подставные судьи в их матчах? Но почему именно с «Уралом»? — добавил собеседник ТАСС.
«Урал» после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице с 17 очками. В следующем матче команда примет на своем поле «Рубин».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter