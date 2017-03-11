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11 марта 2017, 15:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Член комитета по этике РФС: Слухи вокруг ФК «Урал» не могут рождаться из ничего

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Слухи о возможном договорном характере того или иного матча екатеринбургского футбольного клуба «Урал» не могут рождаться на пустом месте. Такое мнение ТАСС высказал член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.

Андрей Созина не понимает почему после матча с Арсеналом многие эксперты стали критиковать вратаря Урала Увеличить
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В пятницу «Урал» в матче 19-го тура чемпионата страны проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. Дублем отметился Федерико Расич, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.

«Я с удовольствием посмотрел весь матч и ничего не заметил, я не понял, почему набросились на Заболотного. Я не против заговора, я сам верю, что бывают такие (договорные. — Прим. ТАСС) матчи, и когда говорят, что их нет, понимаю, что это обман. Я вчера прочел слова Нигматуллина, специально пересмотрел голы и все равно ничего не увидел. Пенальти хорошо пробил аргентинец, а в моменте со вторым голом был сложный удар, прям рикошет от затылка, а Заболотный пятился», — прокомментировал ситуацию Созин.

В ноябре прошлого года РФС создал независимую комиссию для рассмотрения обстоятельств матча «Урала» с «Тереком» (1:4) в 12-м туре чемпионата. По ходу встречи в СМИ появилась информация о «странном» характере игры из-за изменения коэффициентов в букмекерских конторах в перерыве при счете 1:1 — на победу «Терека» они стали очень низкими, в то время как на «Урал» — очень высокими. Грозненский клуб забивал мячи во втором тайме после грубых ошибок игроков соперника, в частности вратаря екатеринбуржцев Дмитрия Арапова. Комиссия не нашла признаков договорного характера встречи.

«Я не могу сказать, что Заболотный сделал что-то не так. Бывали вратарские ошибки, например, у Арапова в матче с “Тереком”, там можно предъявлять претензии, но Заболотному — нет», — отметил собеседник ТАСС.

«Это уже шлейф странных событий»

На вопрос, почему подобные разговоры чаще всего связаны именно с «Уралом», Созин ответил: «Понимаете, не бывает на ровном месте слухов, они не рождаются из ничего. И “Урал” постоянно оправдывается. Я думаю, это уже шлейф тех странных событий, которые, вероятно, имели место. Поэтому и такая ситуация с Заболотным сейчас».

«Я слышал даже, что в товарищеских матчах в межсезонье к ним были претензии, и они тогда тоже оправдывались. Подставные судьи в их матчах? Но почему именно с «Уралом»? — добавил собеседник ТАСС.

«Урал» после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице с 17 очками. В следующем матче команда примет на своем поле «Рубин».

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Тарханов: Не верю, что Заболотный мог пропустить в матче с «Арсеналом» сознательно

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Разговоры о том, что вратарь «Урала» Николай Заболотный осознанно пропустил мячи в матче чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом», являются не более чем слухами, голкипер, скорее всего, переволновался из-за рождения дочери. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
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