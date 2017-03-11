Член комитета по этике РФС: Слухи вокруг ФК «Урал» не могут рождаться из ничего

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В пятницу «Урал» в матче 19-го тура чемпионата страны проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. Дублем отметился Федерико Расич, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.

«Я с удовольствием посмотрел весь матч и ничего не заметил, я не понял, почему набросились на Заболотного. Я не против заговора, я сам верю, что бывают такие (договорные. — Прим. ТАСС) матчи, и когда говорят, что их нет, понимаю, что это обман. Я вчера прочел слова Нигматуллина, специально пересмотрел голы и все равно ничего не увидел. Пенальти хорошо пробил аргентинец, а в моменте со вторым голом был сложный удар, прям рикошет от затылка, а Заболотный пятился», — прокомментировал ситуацию Созин.

В ноябре прошлого года РФС создал независимую комиссию для рассмотрения обстоятельств матча «Урала» с «Тереком» (1:4) в 12-м туре чемпионата. По ходу встречи в СМИ появилась информация о «странном» характере игры из-за изменения коэффициентов в букмекерских конторах в перерыве при счете 1:1 — на победу «Терека» они стали очень низкими, в то время как на «Урал» — очень высокими. Грозненский клуб забивал мячи во втором тайме после грубых ошибок игроков соперника, в частности вратаря екатеринбуржцев Дмитрия Арапова. Комиссия не нашла признаков договорного характера встречи.

«Я не могу сказать, что Заболотный сделал что-то не так. Бывали вратарские ошибки, например, у Арапова в матче с “Тереком”, там можно предъявлять претензии, но Заболотному — нет», — отметил собеседник ТАСС.

«Это уже шлейф странных событий»

На вопрос, почему подобные разговоры чаще всего связаны именно с «Уралом», Созин ответил: «Понимаете, не бывает на ровном месте слухов, они не рождаются из ничего. И “Урал” постоянно оправдывается. Я думаю, это уже шлейф тех странных событий, которые, вероятно, имели место. Поэтому и такая ситуация с Заболотным сейчас».

«Я слышал даже, что в товарищеских матчах в межсезонье к ним были претензии, и они тогда тоже оправдывались. Подставные судьи в их матчах? Но почему именно с «Уралом»? — добавил собеседник ТАСС.

«Урал» после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице с 17 очками. В следующем матче команда примет на своем поле «Рубин».