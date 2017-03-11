«Зенит» обыграл «Амкар» в молодёжном первенстве и приблизился к лидирующему ЦСКА

«Зенит» на выезде уверенно обыграл «Амкар» со счётом 4:0. В составе петербургской команды отличились Даниил Культинов, Дмитрий Плетнёв с пенальти и дважды Александр Еловских.



Победа позволила «Зениту» закрепиться на втором месте в таблице и приблизиться к лидеру ЦСКА, который опережает на шесть очков, но имеет игру в запасе.



В другом матче «Ростов» и «Терек» сыграли между собой вничью — 1:1.