Мигель Данни: Уже думал, не остаться ли жить в России
Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал изданию Record о том, как размышлял о завершении карьеры, и что может остаться жить в России.
О возвращении на поле.
«Сдаваться — не про меня».
Фантастические чувства! Я рад, что снова могу играть. Испытал примерно те же эмоции, когда впервые сыграл на взрослом уровне. Знаете, сдаваться — это не про меня. Пока я еще набираю форму, но уверен, что могу показывать хороший футбол и играть на высоком уровне. К тому же я всегда чувствовал поддержку не только от семьи и клуба, но и от болельщиков. Они со мной в хорошие и плохие моменты, за что им большое спасибо.
О завершении карьеры.
«Думал, третья операция поставит крест на карьере».
Когда я в третий раз травмировал колено, думал о завершении карьеры. В момент, когда понял, что травма серьезная, земля ушла
О процессе восстановления.
«Работал два раза в день по 3,5 часа».
Игрокам приходится быть очень сильными в психологическом плане. Я работал два раза в день. По три с половиной часа утром и вечером с физиотерапевтами. Потом, когда приходит момент заниматься на поле, добавляется еще один час работы. Это нелегко.
О планах на будущее.
«Не знаю, удастся ли продлить контракт с «Зенитом».
Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с «Зенитом». Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» — мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.
Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех.
Могу ли вернуться в «Маритиму»? Я бы очень хотел. Но теперь у меня семья, дети играют за «Зенит». Было бы замечательно вернуться на красивый остров Мадейра, но тогда мои дети не получат того будущего, которое я для них хочу. Сейчас время думать о них, а не о себе.
Конечно, если будет предложение от португальского гранда, — в чем я очень сомневаюсь — я его приму. Кто же не хочет поиграть в
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