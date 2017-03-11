Игнашевич догнал Семака по количеству матчей в чемпионатах России
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который вышел в стартовом составе на сегодняшний матч 19-го тура РФПЛ с «Томью», догнал по количеству матчей в чемпионатах России нынешнего главного тренера «Уфы» Сергея Семака.
Теперь у обоих по 456 матчей.
Таким образом, 37-летнему футболисту «армейского» клуба останется провести всего одну игру для того, чтобы выйти в единоличные лидеры по количеству встреч в российских первенствах.
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