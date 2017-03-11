Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29042064/
11 марта 2017, 14:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игнашевич догнал Семака по количеству матчей в чемпионатах России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который вышел в стартовом составе на сегодняшний матч 19-го тура РФПЛ с «Томью», догнал по количеству матчей в чемпионатах России нынешнего главного тренера «Уфы» Сергея Семака.

Теперь у обоих по 456 матчей.

Таким образом, 37-летнему футболисту «армейского» клуба останется провести всего одну игру для того, чтобы выйти в единоличные лидеры по количеству встреч в российских первенствах.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»