УФА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (1:0)

Гол: ПАУРЕВИЧ (Кротов), 6 — 1:0.

«Уфа»: 31. Беленов, 45. Пуцко, 17. Живоглядов, 3. Аликин (к), 33. Сухов, 13. Засеев, 19. Пауревич, 93. Карп (9. Ванек, 60), 39. Стоцкий, 44. Игбун (21. Фатаи, 66), 57. Кротов (5. Йокич, 77).

Запасные: 88. Шелия, 1. Бородько, 4. Никитин, 2. Филин, 22. Патрашко, 70. Сафрониди, 60. Зубарев, 87. Безденежных, 98. Обляков.

Главный тренер — Сергей СЕМАК.

«Крылья Советов»: 17. Лория, 3. Ятченко, 4. Таранов (к), 6. Надсон, 5. Гаджибеков (98. Визнович, 86), 33. Родич, 20. Мияйлович, 11. Глеб, 2. Башкиров (7. Чочиев, 77), 27. Зуев, 10. Паскуато.

Запасные: 13. Конюхов, 88. Шильников, 31. Зотов, 22. Цвейба, 40. Божин, 19. Бато, 21. Зинков, 9. Садик, 28. Кудряшов.

Главный тренер — Вадим СКРИПЧЕНКО.

Предупреждения: — — Гаджибеков, 71 (грубая игра).

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Жвакин (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

11 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник». -4 градуса.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.

Счет 1:0 в этом противостоянии казался предрешенным. С таким результатом уфимцы завершили два предыдущих поединка под началом Сергея Семака, четыре из пяти последних матчей в рамках премьер-лиги и ровно половину игр чемпионата (+7−2). Опять же один единственный мяч решил судьбу всех трех встреч «Уфы» и «Крыльев Советов», и в субботу голевую норму выполнили практически сразу. Сухов выполнил передачу за спину Родичу, Кротов прострелил в штрафную, а там Игбун одурачил Надсона, переправив мяч набегавшему из глубины и уже не имевшему права промахнуться Пауревичу. Уфимцы обязаны были удваивать преимущество, когда Лория в одной атаке сумел нейтрализовать удары Сухова и Засеева из идеальных позиций.

Гостям до перерыва похвастаться было нечем, хотя неугомонный Зуев постоянно пытался обострить игру. Второй же тайм начался с убойных моментов, причем вперед пошли самарские защитники. Гаджибекову не хватило считанных сантиметров, тогда как Ятченко все сделал идеально, пробив головой в противоход Беленову, однако голкипер совершил невероятное спасение, отбив мяч ногой. В итоге самой большой неприятностью для «Уфы» стала травма покинувшего поле на носилках Игбуна. Уход нигерийца, а потом и Кротова снизил остроту атак хояев, ведь Фатаи пока далек от оптимальных кондиций, но за счет уплотнения средней линии и отличного контроля мяча команда Семака довела дело до победы без видимых усилий и под скандирование «Молодцы!».

ЦИФРЫ.

0 голов пропустили уфимцы в трех официальных матчах под началом Сергея Семака.

31 очко набрала после 19 туров «Уфа», повторив клубный рекорд сезона-2014/15.

ЦИТАТЫ.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:

— Мы провели хороший матч, доминировали на протяжении всей игры и создали достаточно моментов, чтобы забить. К сожалению, ранний пропущенный мяч испорили наши планы. Присутствовала некоторая скованность и невнимательность, но потом ребята раскрепостились. По сравнению с матчем против «Локомотива» произошел существенный сдвиг в качастве игры, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Надо работать над реализацией.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:

— Играя дома, всегда хочется атаковать. Сегодня удалась хорошая голевая атака, но, к сожалению, после забитого гола мы потеряли инициативу, хотя имели отличный момент, чтобы удвоить преимущество. Эпизод с Беленовым? Саша здорово сыграл, момент был очень хороший. Такие сэйвы заметнее, чем действия полевых игроков. Нам не удался отрезок в начале второго тайма, однако в концовке за счет проведенных замен удалось освежить игру. Получилась тяжелая трудовая победа.