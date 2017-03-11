Тарханов: Не верю, что Заболотный мог пропустить в матче с «Арсеналом» сознательно

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«Урал» проиграл «Арсеналу» на выезде в пятницу в рамках 19-го тура чемпионата страны (0:2). В составе победителей дублем отметился Федерико Расчи, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в своем аккаунте в Twitter высказал мнение, что Заболотный не хотел ловить удары, приведшие к взятию ворот.

«У него дочка родилась перед этим (8 марта. — Прим. ТАСС), может, волнение было. Второй мяч тоже такой, не скажу, что тяжелый был. В пенальти он немного не угадал и не достал, а во втором голе не такой сильный удар головой был», — прокомментировал действия голкипера Тарханов.

На вопрос, верит ли он в то, что голкипер мог пропустить осознанно, собеседник ТАСС ответил: «Да нет, всегда Россия полна слухами. Надо сказать, что “Арсенал” — хорошая команда, взяли хороших игроков зимой. Плюс играли дома — выложились все, а нам этого не хватило».

После игры президент «Урала» Григорий Иванов в интервью изданию «Спорт-Экспресс» признался, что на месте тренерского штаба дал бы Заболотному своего рода отпуск. «Как я могу сейчас сказать, как мы поступим с Заболотным? Сегодня мы добираемся до Екатеринбурга. Завтра будут тренироваться те, кто не играл, ребята, которые играли, отдохнут, а 13-го числа начнем готовиться к «Рубину», — сказал Тарханов.

Игрокам не хватило остроты

В первых двух играх после возобновления сезона «Урал» добился двух побед — сначала в четвертьфинале с «Краснодаром» (3:3, 4:3 в серии пенальти), отыгравшись со счета 0:3, а затем в игре чемпионата с «Амкаром» (1:0). По мнению Тарханова, эмоций, потраченных в этих встречах, не хватило на игру с «Арсеналом».

«Сейчас сложно сказать, мне еще надо посмотреть матч и проанализировать. Но, в принципе, по игре не сильно уступали, атаковали и вдесятером (на 65-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Грегор Балажиц), но не было остроты, не было тех эмоций, которые были в первых двух играх. Все-таки при трех играх за десять дней сложности есть, тем более выплеснули много эмоций и в кубковой игре, и в чемпионате. Когда часто проходят игры, нагрузка большая, но это не говорит о том, что они устали. Ребята бегали, двигались, боролись, просто не было остроты, агрессии в атаке», — поделился впечатлениями от игры специалист.

Тренер считает, что арбитр матча Сергей Лапочкин не должен был предъявлять первую желтую карточку Балажицу.

«Думаю, первой желтой карточки не должно было быть. Балажиц выпрыгнул, выиграл борьбу головой, а соперник, наоборот, под него подсел. Понимаю, если бы он проиграл борьбу или локоть пошел, а так ничего такого не видно. По пенальти вопросов нет, был чистый», — сказал собеседник ТАСС.

В следующем туре «Урал» 18 марта примет на своем поле «Рубин».