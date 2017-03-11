«Уфа» обыграла «Крылья Советов» и вышла на четвертое место в РФПЛ
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мяч на шестой минуте забил полузащитник Иван Пауревич.
Под руководством Сергея Семака «Уфа» одержала вторую победу подряд и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» занимают 15-е место (15).
«Уфа» проведет следующий матч в гостях против «Краснодара». «Крылья Советов» примут «Ростов». Обе встречи пройдут 19 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter