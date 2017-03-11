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11 марта 2017, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» и вышла на четвертое место в РФПЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

<em>МОСКВА 11 марта. /ТАСС/.</em> Уфа одержала победу над самарскими Крыльями Советов со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
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Мяч на шестой минуте забил полузащитник Иван Пауревич.

Под руководством Сергея Семака «Уфа» одержала вторую победу подряд и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» занимают 15-е место (15).

«Уфа» проведет следующий матч в гостях против «Краснодара». «Крылья Советов» примут «Ростов». Обе встречи пройдут 19 марта.

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Новости Премьер-лиги

Три матча пройдут в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу

Три матча пройдут в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Три матча в Уфе, Москве и Казани будут сыграны в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА проведет встречу против аутсайдера «Томи», который доигрывает сезон большей частью молодежным составом.
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