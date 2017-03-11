«Уфа» обыграла «Крылья Советов» и вышла на четвертое место в РФПЛ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Три матча в Уфе, Москве и Казани будут сыграны в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА проведет встречу против аутсайдера «Томи», который доигрывает сезон большей частью молодежным составом.