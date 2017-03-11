Футболист «Урала» Павлюченко вернется к тренировкам в понедельник
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Урал» Роман Павлюченко должен возобновить тренировки в общей группе в понедельник. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Александр Тарханов.
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Павлюченко пропустил первые игры команды после возобновления чемпионата. В пятницу президент клуба Григорий Иванов в интервью изданию «Спорт-Экспресс» сообщил, что 35-летний форвард получил повреждение на сборах.
«Он должен начать готовиться в общей группе с понедельника», — сообщил Тарханов.
В текущем сезоне на счету бывшего нападающего сборной России 3 гола в 16 матчах
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