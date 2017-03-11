Футболист «Урала» Павлюченко вернется к тренировкам в понедельник

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Павлюченко пропустил первые игры команды после возобновления чемпионата. В пятницу президент клуба Григорий Иванов в интервью изданию «Спорт-Экспресс» сообщил, что 35-летний форвард получил повреждение на сборах.

«Он должен начать готовиться в общей группе с понедельника», — сообщил Тарханов.