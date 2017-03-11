Гаджиев готов продлить контракт с «Амкаром»

Действующее соглашение 71-летнего специалиста истекает летом 2017 года.



«Вопрос о контракте надо адресовать клубу. Я со своей стороны готов его продлевать. У нас есть команда, есть взаимопонимание с руководством, и я вижу, что у этой команды есть перспектива для дальнейшего развития. Всё это на весах в пользу того, чтобы остаться. Дальше всё зависит от руководителей: как они посчитают нужным, так и будет.



Я хочу достигнуть более высокого результата, тем более что в сложившемся коллективе проще достигать такого результата», — заявил Гаджиев в эфире «Эхо Москвы в Перми».