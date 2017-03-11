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11 марта 2017, 0:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Три матча пройдут в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Три матча в Уфе, Москве и Казани будут сыграны в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА проведет встречу против аутсайдера «Томи», который доигрывает сезон большей частью молодежным составом.

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Армейцы продолжают на восемь очков отставать от лидирующего «Спартака» и на три — от «Зенита», с которым команда Виктора Гончаренко сыграла со счетом 0:0 в предыдущем туре. ЦСКА под руководством нового тренера действует по схеме с тремя центральными защитниками, представ против «Зенита» с сугубо оборонительной тактикой. Однако в матче с «Томью» «закрываться» ЦСКА смысла нет — соперник практически доигрывает сезон, с каждым матчем теряя шансы на сохранение места в элите. Неделю назад томичи разгромно уступили в гостях «Ростову» со счетом 0:6.

В этом матче наставник «Томи» Валерий Петраков выпустил на поле шестерых футболистов 20 лет и моложе, которые дебютировали в премьер-лиге. Во встрече с ЦСКА опытных игроков может быть больше — отбыл дисквалификацию Евгений Баляйкин, а место в воротах может занять Алексей Солосин.

ЦСКА сыграет против «Томи» без дисквалифицированного шведского полузащитника Понтуса Вернблума, который во встрече с «Зенитом» был удален впервые в премьер-лиге.

Матч пройдет на «ЦСКА-Арене», начало — 14:00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт- Петербурга.

«Крылья Советов» вновь в Уфе

Игровой день начнется встречей «Уфы» и самарских «Крыльев Советов». Хозяева под руководством Сергея Семака одержали весной уже две победы, выйдя в полуфинал Кубка России. Неделю назад уфимцы в гостях выиграли у «Терека», подтвердив намерения пробиться в Лигу Европы, — занимающий четвертое место «Краснодар» набрал лишь одно очко больше.

«Крылья Советов» начали год неудачно, проиграв со счетом 0:3 «Локомотиву», причем формально домашняя игра волжан прошла на нейтральном поле в Уфе из-за неготовности газона стадиона в Самаре. «Крылья» здорово провели осенний отрезок после назначения главным тренером Вадима Скрипченко, однако во встрече с «Локомотивом» ничего не смогли показать в атаке. На игре самарцев сказывается уход в «Зенит» ключевого игрока зоны созидания Йоана Молло, а также центрального полузащитника Ибрагима Цаллагова.

Игра «Уфа» — «Крылья Советов» пройдет на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии, начало — 11:30 мск. Главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Дисквалифицирован нападающий «Уфы» Дмитрий Сысуев.

Евдокимов снова в Казани

В 16:30 на Центральном стадионе Казани начнут встречу «Рубин» и «Оренбург». Казанцы также продолжают борьбу в Кубке России, а первый в году матч чемпионата страны они завершили гостевой победой над «Анжи» (1:0). Хотя «Рубин» идет лишь на девятом месте в таблице, отставание от четвертой строчки составляет всего три очка. «Оренбургу» же предстоит борьба за выживание, однако неделю назад подопечные Роберта Евдокимова сделали важный шаг к спасению, разгромив на своем поле «Арсенал» (3:0).

Наставник команды из Оренбурга — уроженец Нижнекамска в Татарстане, большую часть карьеры игрока он провел в клубах из республики — «КАМАЗе», «Нефтехимике» и «Алнасе», а в 1989 году отыграл сезон за «Рубин» во второй союзной лиге. Прошлым летом Евдокимов назывался одним из кандидатов на пост главного тренера казанского клуба, однако его руководство в итоге предпочло испанца Хави Грасию.

В первом круге команды сыграли в Оренбурге вничью (1:1), причем открывший счет Дмитрий Ефремов забил первый гол хозяев в премьер-лиге — произошло это лишь в пятом матче сезона. Ничью казанцам принес Максим Канунников, который забил и неделю назад в ворота «Анжи».

Матч «Рубин» — «Оренбург» обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным из Москвы.

19-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил «Урал» — 2:0. В воскресенье встречаются «Амкар» — «Зенит», «Спартак» — «Анжи» и «Ростов» — «Терек», в понедельник состоится матч между «Локомотивом» и «Краснодаром».

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Спартак» — 41 очко. 36 очков набрал «Зенит», 33 — ЦСКА.

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