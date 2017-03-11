Если бы Бердыева не было, его стоило бы придумать. Колонка Казакова

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Самое интересное — попробовать понять, а мог ли сейчас быть на месте «Ростова» другой клуб?

Не «Рубин», поскольку казанцы на месте ростовчан уже были, и даже на более высоком месте им постоять удалось.

А вот «Амкар». «Крылья». Или «Мордовия».

Ну, хорошо, пусть не «Мордовия», а кто-нибудь такой же измученный воспоминаниями о славном прошлом и одновременно с этим — долгами. «Факел». Или «Шинник».

«Ростов» проехался по Европе, как катком, если говорить о домашних матчах.

Семь матчей — с «Андерлехтом», «Атлетико», «Аяксом», «Баварией», «Манчестером», ПСВ и «Спартой». Три победы, три ничьи и только одно поражение.

Если бы в нашем футболе не было Бердыева, его стоило бы придумать. И ладно бы это была Москва, Санкт-Петербург или сытая Казань. Но Ростов?

Сложно сейчас поверить, что у Бердыева после увольнения из «Рубина» был год простоя. Говорили что-то о Турции, о Ближнем Востоке. Называли в качестве возможных вариантов «Динамо», «Зенит», «Локомотив» — но все это выглядело тогда малореальным и преимущественно вызывало скепсис. Мол, пробросы агентов или очередные слухи.

Бердыев в итоге взял «Ростов», который шатало, как слесаря дядю Васю вечером после получки. То победа в Кубке России, то сползание в зону вылета. Состав менялся два раза в год, каждое трансферное окно. И тренеры менялись, приблизительно с той же скоростью….

Вот уже семь лет, как Хиддинк не тренирует сборную. И все равно едва ли не каждый тренер в России пытается понять: в чем был феномен той команды? А точнее, как Гус выстроил ее — не тактически, а ментально. Что он делал такого особенного, если тренировки были, как у всех, но никому потом не удалось приготовить то же блюдо по известному рецепту?

Не так давно разговорились с Евгением Бушмановым. Спросил главного тренера молодежки — кто для него образец в профессии? Думал, скажет, что Романцев.

А Бушманов назвал Хиддинка. Услышал в ответ историю, как поехал к Гусу, совершенно не будучи знакомым за советами Андрей Гордеев, тогда только начинавший работать в «Сатурне» — и увидел, как у Бушманова загорелись глаза.

Понял, что, предложи тому поехать на стажировку к Хиддинку, махнет хоть сегодня. Даже за свой счет.

Но Гус — иностранец. Как и Каррера, все оценки эффективной работы которого сводятся сейчас к одной фразе: «объединил коллектив, создал хорошую атмосферу».

Иностранному тренеру в России создавать хорошую атмосферу изначально проще. Он более защищен, он воспринимается как человек, отдаленный от наших реалий. Да и Каррера с Хиддинком работали в условиях полного комфорта — финансового, инфраструктурного, человеческого.

Качество условий у них было изначально выше, чем у Бердыева. Безденежье, игроки без практики, без имени или почти пенсионеры — в нашем представлении. Конфликт с главным спонсором. Непростой регион — с амбициями, воспоминаниями и крепкими мнениями, как и что надо делать.

Бердыеву впору лекции читать. Как тренеру в России поднять престиж профессии. Как выстроить отношения со всеми — командой, руководством, менеджментом, спонсорами. С каждым — свои.

Уверен, что для молодых тренеров эта тема будет в сто раз интереснее тактических вопросов. Потому что тренера по тактике в конце концов можно пригласить со стороны. А такое знание — штучное.

Интересно, в кого у Бердыева вырастет Кириченко? Интересно, что взял от Бердыева Семак — которого тот забрал в «Рубин» вроде как заканчивающим карьеру. А Сергей из Казани вернулся в сборную, уже не универсалом, а игроком одной позиции, и выиграл в качестве капитана команды бронзу на Euro-2008.

И еще интереснее — останется ли Бердыев в Ростове летом?

Варианты, насколько знаю, у него есть. Денег в Ростове на клуб, как понимаю, пока нет — если говорить о стабильно высоком уровне. Но эта тема обсуждается, в том числе и по инициативе губернатора. Пример Краснодарского края, когда куратор «Кубани» из органов власти за год уронил клуб из премьер-лиги в аутсайдеры ФНЛ, показателен: в регионах неумелое руководство сверху может похоронить команду вне зависимости от того, какой долгой и успешной была ее история. «Ростову», или точнее Бердыеву, нужен человек, который помогал бы клубу и держал ситуацию под конт-ролем одновременно. Задача не из легких.

Но до лета еще три месяца — до турнира, которым мы, как и сейчас Лигой Европы, будем мерить наш футбол. И «Ростов» в России — все равно что мадридский «Атлетико». Гениальный, убедительный, дерзкий — но внесистемный. На Euro-2016 в составе сборной Испании было только два игрока Симеоне — Коке и Хуанфран, а играл только последний. В составе сборной России не было ни одного ростовчанина.

Говорили, что слишком иная модель игры, что слишком многое определяют в футболе «Ростова» легионеры, что игроки Бердыева способны выглядеть уверенно только у него и ни у кого кроме.

И вот сейчас Бухаров, вытеснив из состава Азмуна, забил «Манчестеру». Терентьев отыграл матч на топ-уровне против звезд. Медведев сыграл уверенно. Одна игра — не показатель, но дело в том, что это не одна игра. Это система. У нас появился еще один клуб, который может претендовать на статус базового для сборной.

В 2003-м «Зенит» выиграл в Казани у непобедимого дома «Рубина», закрыв раздевалку для любого проникновения посторонних. Всполошившись после слухов о черных шаманах Бердыева, мертвых крысах, подброшенных в гостевое пространство. Тогда в эти истории верили, потому что именно они могли объяснить феномен команды, только что поднявшейся из первой лиги.

Сегодня вспоминать это просто смешно.