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10 марта 2017, 23:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»

«Локомотив» продолжает подготовку к матчу с «Краснодаром» (13 марта) в 19-м туре РФПЛ. В пятницу к общей группе присоединились форвард Джефферсон Фарфан и полузащитник Антон Миранчук.

«Все игроки команды занимаются в общей группе без ограничений. Надо заметить: это не столь распространённая картина для современного профессионального футбола. В обойме все футболисты, и это, безусловно, является преимуществом команды в борьбе на два фронта. Пожелаем нашим ребятам и дальше обходиться без травм. И удачи в предстоящих матчах», — цитирует врача «Локомотива» Сергея Хайкина официальный сайт клуба.

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МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Очередной, 19-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартует в пятницу. Особо громких вывесок в этот уик-энд ждать не приходится, но можно выделить встречу московского «Локомотива» и «Краснодара».
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