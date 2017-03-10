Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»
«Локомотив» продолжает подготовку к матчу с «Краснодаром» (13 марта) в 19-м туре РФПЛ. В пятницу к общей группе присоединились форвард Джефферсон Фарфан и полузащитник Антон Миранчук.
«Все игроки команды занимаются в общей группе без ограничений. Надо заметить: это не столь распространённая картина для современного профессионального футбола. В обойме все футболисты, и это, безусловно, является преимуществом команды в борьбе на два фронта. Пожелаем нашим ребятам и дальше обходиться без травм. И удачи в предстоящих матчах», — цитирует врача «Локомотива» Сергея Хайкина официальный сайт клуба.
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