Бранислав Иванович: Жду своего шанса

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— К «Зениту» уже привыкли?

— В этом плане все хорошо. Тренируюсь и стараюсь использовать любую минуту, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Спасибо ребятам, они мне много и во всем помогают. Так что все скоро будет в полном порядке.

— К требованиям Луческу тоже привыкаете?

— У каждого тренера есть свои задания и вопросы к игрокам. Поэтому некоторое время для адаптации действительно нужно. Однако все нужно делать быстро.

— Пока вы сыграли за «Зенит» только один матч — с «Андерлехтом» в Бельгии. До какой степени это расстраивает?

— Ничего страшного в этом не вижу. Когда ты только-только приехал в новую команду, любому нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке. Понятно, это происходит быстрее, если играешь. Стараюсь сделать все, чтобы вновь вернуться на поле в официальных матчах.

— Вы оказались на скамейке после первого матча с бельгийцами. В той встрече не хватило сыгранности с партнерами?

— Тогда чувствовалось, что это первая официальная игра «Зенита» после сборов. И мы не очень здорово выглядели именно как команда. После этого пошло лучше. Мне кажется, сейчас готовы выступать уже на другом, гораздо более добротном уровне. И способны победить в Перми «Амкар».

— Уральцы в этом чемпионате еще не пропустили дома ни одного гола.

— Когда тебе не могут забить, это, конечно, придает уверенности. Поэтому с «Амкаром» будет очень тяжело. Искусственное поле тоже отношу к трудностям. Еще надо быть готовыми к контратакам соперника. Тем не менее, очень важно взять три очка и продолжить борьбу за чемпионство.

— Как вам кажется, отчего в первую очередь зависит ваше возвращение на поле?

— Я жду своего шанса. Но самым главным в этой ситуации является даже не сам факт ожидания. Гораздо важнее для меня правильно ответить своей игрой на то, когда этот шанс выпадет. Необходимо быть к этому готовым и действовать на уровне. Надеюсь, так оно вскоре и произойдет. А ждать мне не впервой. Когда-то в Англии мне тоже потребовалось время на адаптацию. Чем-то та и нынешняя ситуации схожи.

— Насколько изменился российский чемпионат с тех пор, как вы покинули его почти 10 лет назад?