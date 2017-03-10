Бранислав Иванович: Жду своего шанса
Пока звездный новичок «Зенита» сыграл за петербургский клуб только один матч. С «Андерлехтом» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Накануне встречи с «Амкаром» серб дал интервью «СЭ» и программе «Футбольная столица».
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— К «Зениту» уже привыкли?
— В этом плане все хорошо. Тренируюсь и стараюсь использовать любую минуту, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Спасибо ребятам, они мне много и во всем помогают. Так что все скоро будет в полном порядке.
— К требованиям Луческу тоже привыкаете?
— У каждого тренера есть свои задания и вопросы к игрокам. Поэтому некоторое время для адаптации действительно нужно. Однако все нужно делать быстро.
— Пока вы сыграли за «Зенит» только один матч — с «Андерлехтом» в Бельгии. До какой степени это расстраивает?
— Ничего страшного в этом не вижу. Когда ты
— Вы оказались на скамейке после первого матча с бельгийцами. В той встрече не хватило сыгранности с партнерами?
— Тогда чувствовалось, что это первая официальная игра «Зенита» после сборов. И мы не очень здорово выглядели именно как команда. После этого пошло лучше. Мне кажется, сейчас готовы выступать уже на другом, гораздо более добротном уровне. И способны победить в Перми «Амкар».
— Уральцы в этом чемпионате еще не пропустили дома ни одного гола.
— Когда тебе не могут забить, это, конечно, придает уверенности. Поэтому с «Амкаром» будет очень тяжело. Искусственное поле тоже отношу к трудностям. Еще надо быть готовыми к контратакам соперника. Тем не менее, очень важно взять три очка и продолжить борьбу за чемпионство.
— Как вам кажется, отчего в первую очередь зависит ваше возвращение на поле?
— Я жду своего шанса. Но самым главным в этой ситуации является даже не сам факт ожидания. Гораздо важнее для меня правильно ответить своей игрой на то, когда этот шанс выпадет. Необходимо быть к этому готовым и действовать на уровне. Надеюсь, так оно вскоре и произойдет. А ждать мне не впервой.
— Насколько изменился российский чемпионат с тех пор, как вы покинули его почти 10 лет назад?
— Могу судить по нашему матчу с ЦСКА и «Краснодара» со «Спартаком». Тем более, это команды из первой четверки. Так вот футбол в России довольно сильно поменялся в лучшую сторону. Разве что,
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