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10 марта 2017, 21:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Встречайте, тульский Бракамонте! «Арсенал» разобрался с «Уралом»

Туляки уверенно обыграли гостей из Екатеринбурга. Дублем отметился аргентинский гигант Федерико Расич.

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Болельщики «Арсенала», по традиции в приличном количестве пришедшие на стадион, опасались, что их команда может оказаться деморализованной после разгрома в Оренбурге от прямого конкурента в борьбе за выживание. Однако на деле все вышло иначе.

С первых минут «канониры» завладели подавляющим преимуществом и вскоре заработали пенальти: сначала Думбья получил по ногам в чужой штрафной, однако судья игру не остановил, потому что мяч достался Расичу, но затем сбили и его. Заболотный с ударом аргентинца низом не справился.

До перерыва «Арсенал» мог забивать еще, однако удар подключившегося к атаке центрального защитника Сунзу пришелся в штангу.

Второй тайм начался с активности «Урала». Димитрову удался классный удар под перекладину, однако опытный Габулов свою команду спас.

А затем туляки забили во второй раз. Расич, рост которого 194 сантиметра, оформил дубль, точно пробив головой после подачи Бурмистрова.

После удаления Балажица за грубый фол на Думбья интрига в матче умерла окончательно. В оставшееся время «Арсенал» вполне мог довести дело до крупной победы, однако свои шансы не использовали. Впрочем, для команды, которая забила в 18 предыдущих турах всего шесть мячей, два гола — уже праздник.

ЦИФРЫ

1-й раз в текущем чемпионате «Урал» пропустил в дебютные 20 минут матча. «Шмели» оставались последней подобной командой в лиге.

1-е удаление в текущем чемпионате заработал игрок «Урала». Без красных карточек осталась только команда — «Арсенал».

2 игрока из Замбии Сунзу и Лунгу сыграли друг против друга. Такого в чемпионате России еще не бывало.

ЦИТАТЫ

Сергей КИРЬЯКОВ, главный тренер «Арсенала».

— Команда собралась, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Кирьяков. — Стояла задача забыть о предыдущей игре, объединиться, настроиться на предстоящий матч. Мы все правильно сделали.

Игра была непростой, на кону стояло больше, чем три очка. Победа была крайне важна, мы ее добились, мы по-прежнему в гонке.

Пенальти? Исполнять должен был тот, кто чувствовал в себе уверенность. Расич реализовал пенальти, чем мы остались довольны. Я бы не сказал, что «Урал» был совсем плох. Соперник атаковал, доставлял нам неприятные моменты, но не создал каких-то явных эпизодов для взятия ворот. Наши защитники сыграли надежно, а на «Урале» сказался тот факт, что они провели третий матч за последние 10 дней.

Для нас каждая игра практически финальная. Мы боремся за выживание, каждый новый матч — финал. Мы будем биться и цепляться до последней игры.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала».

— «Арсенал» проиграл дома в первом матче после возобновления сезона, естественно, что они бросили все силы, чтобы обыграть «Урал», — сказал Тарханов в интервью телеканалу «Наш футбол». — Не могу сказать, что мы сильно уступили. Пенальти и стандарт решили исход встречи в пользу соперника.

Думаю, сказалось то, что для нас это третья игра за десять дней. Также футболисты на некоторых позициях сыграли не так, как хотелось бы.

Павлюченко? Не хватило его мастерства. Может быть, по движению он уступает Ильину, но он выше его в классе.

10.03.2017 19:00 Зрители 10200 основной раунд: 19-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Александр Тарханов
Голы
19′ Федерико Иван Расич 19
61′ Федерико Иван Расич (Н. Бурмистров) 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Стоппила Сунзу 13
Максим Беляев 6
Иван Каменов Иванов 86
76′ Никита Бурмистров 18
Александру Бурчану 62
Михаил Александров 98
90′ Игорь Горбатенко 39
Вадим Стеклов 20
50′ 74′ Федерико Иван Расич 19
Игорь Шевченко 88
3′ 81′ Мусса Думбья 26
Олег Власов 84
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев
4 Грегор Балажиц 61′ 65′
12 Александр Новиков
17 Николай Димитров
10 Чисамба Лунгу
6 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к) 52′
92 Роман Емельянов
18 Владимир Ильин 60′
99 Эдгар Манучарян
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 6
18 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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