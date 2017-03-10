Встречайте, тульский Бракамонте! «Арсенал» разобрался с «Уралом»

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Болельщики «Арсенала», по традиции в приличном количестве пришедшие на стадион, опасались, что их команда может оказаться деморализованной после разгрома в Оренбурге от прямого конкурента в борьбе за выживание. Однако на деле все вышло иначе.

С первых минут «канониры» завладели подавляющим преимуществом и вскоре заработали пенальти: сначала Думбья получил по ногам в чужой штрафной, однако судья игру не остановил, потому что мяч достался Расичу, но затем сбили и его. Заболотный с ударом аргентинца низом не справился.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 19-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#АрсеналУрал</a> 1:0 19' Иван Расич (Пенальти) <a href="https://t.co/IBI4JBFMcx">pic.twitter.com/IBI4JBFMcx</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/840237733847130112">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

До перерыва «Арсенал» мог забивать еще, однако удар подключившегося к атаке центрального защитника Сунзу пришелся в штангу.

Второй тайм начался с активности «Урала». Димитрову удался классный удар под перекладину, однако опытный Габулов свою команду спас.

А затем туляки забили во второй раз. Расич, рост которого 194 сантиметра, оформил дубль, точно пробив головой после подачи Бурмистрова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 19-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#АрсеналУрал</a> 2:0 62' Федерико Расич (Дубль) <a href="https://t.co/x1SH23Wic2">pic.twitter.com/x1SH23Wic2</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/840253492262514688">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После удаления Балажица за грубый фол на Думбья интрига в матче умерла окончательно. В оставшееся время «Арсенал» вполне мог довести дело до крупной победы, однако свои шансы не использовали. Впрочем, для команды, которая забила в 18 предыдущих турах всего шесть мячей, два гола — уже праздник.

ЦИФРЫ

1-й раз в текущем чемпионате «Урал» пропустил в дебютные 20 минут матча. «Шмели» оставались последней подобной командой в лиге.

1-е удаление в текущем чемпионате заработал игрок «Урала». Без красных карточек осталась только команда — «Арсенал».

2 игрока из Замбии Сунзу и Лунгу сыграли друг против друга. Такого в чемпионате России еще не бывало.

ЦИТАТЫ

Сергей КИРЬЯКОВ, главный тренер «Арсенала».

— Команда собралась, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Кирьяков. — Стояла задача забыть о предыдущей игре, объединиться, настроиться на предстоящий матч. Мы все правильно сделали.

Игра была непростой, на кону стояло больше, чем три очка. Победа была крайне важна, мы ее добились, мы по-прежнему в гонке.

Пенальти? Исполнять должен был тот, кто чувствовал в себе уверенность. Расич реализовал пенальти, чем мы остались довольны. Я бы не сказал, что «Урал» был совсем плох. Соперник атаковал, доставлял нам неприятные моменты, но не создал каких-то явных эпизодов для взятия ворот. Наши защитники сыграли надежно, а на «Урале» сказался тот факт, что они провели третий матч за последние 10 дней.

Для нас каждая игра практически финальная. Мы боремся за выживание, каждый новый матч — финал. Мы будем биться и цепляться до последней игры.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала».

— «Арсенал» проиграл дома в первом матче после возобновления сезона, естественно, что они бросили все силы, чтобы обыграть «Урал», — сказал Тарханов в интервью телеканалу «Наш футбол». — Не могу сказать, что мы сильно уступили. Пенальти и стандарт решили исход встречи в пользу соперника.

Думаю, сказалось то, что для нас это третья игра за десять дней. Также футболисты на некоторых позициях сыграли не так, как хотелось бы.

Павлюченко? Не хватило его мастерства. Может быть, по движению он уступает Ильину, но он выше его в классе.