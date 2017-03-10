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10 марта 2017, 21:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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Оба гола забил Федерико Расич (19-я минута, с пенальти; 62). На 65-й минуте встречи за вторую желтую карточку поле покинул защитник гостей Грегор Блажич.

Благодаря этой победе «Арсенал» поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, в активе подопечных Сергея Кирьякова 15 очков. «Урал» имеет 17 очков и идет 12-м.

В следующем матче 19 марта «Арсенал» сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом». Днем ранее «Урал» примет на своем поле казанский «Рубин».

10.03.2017 19:00 Зрители 10200 основной раунд: 19-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Александр Тарханов
Голы
19′ Федерико Иван Расич 19
61′ Федерико Иван Расич (Н. Бурмистров) 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Стоппила Сунзу 13
Максим Беляев 6
Иван Каменов Иванов 86
76′ Никита Бурмистров 18
Александру Бурчану 62
Михаил Александров 98
90′ Игорь Горбатенко 39
Вадим Стеклов 20
50′ 74′ Федерико Иван Расич 19
Игорь Шевченко 88
3′ 81′ Мусса Думбья 26
Олег Власов 84
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев
4 Грегор Балажиц 61′ 65′
12 Александр Новиков
17 Николай Димитров
10 Чисамба Лунгу
6 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к) 52′
92 Роман Емельянов
18 Владимир Ильин 60′
99 Эдгар Манучарян
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 6
18 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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