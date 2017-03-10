Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

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Оба гола забил Федерико Расич (19-я минута, с пенальти; 62). На 65-й минуте встречи за вторую желтую карточку поле покинул защитник гостей Грегор Блажич.

Благодаря этой победе «Арсенал» поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, в активе подопечных Сергея Кирьякова 15 очков. «Урал» имеет 17 очков и идет 12-м.