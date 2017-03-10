Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
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Оба гола забил Федерико Расич (19-я минута, с пенальти; 62). На 65-й минуте встречи за вторую желтую карточку поле покинул защитник гостей Грегор Блажич.
Благодаря этой победе «Арсенал» поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, в активе подопечных Сергея Кирьякова 15 очков. «Урал» имеет 17 очков и идет 12-м.
В следующем матче 19 марта «Арсенал» сыграет на выезде с
Главные тренеры
|Сергей Кирьяков
|Александр Тарханов
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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