«Мы никогда не разглашаем количества проданных билетов перед матчем. Хочу обратить внимание, что продажи идут весьма интенсивно. Игра вызывает большой спрос у наших болельщиков. Но повторения рекорда посещаемости и полного аншлага ждать не приходится, ведь большая часть секторов гостей будет не заполнена. Мы ожидаем, что матч посетят около 500 болельщиков “Анжи”.



Хочу предложить тем болельщикам, которые ещё не приобрели билетов на эту игру по той или иной причине, воспользоваться нашим удобным онлайн-сервисом. Билеты ещё есть в продаже. Заходите на tickets.spartak.com и приобретайте необходимые билеты, не тратьте времени на очереди в кассах», — сказал Атаманенко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.