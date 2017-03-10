Гаджиев: Игра с «Зенитом» покажет, какой у «Амкара» уровень и потенциал

«С “Зенитом” нам надо играть более качественно и зрелищно. Могу заверить, что мы будем стараться. Соперник у нас квалифицированный, он обладает составом чуть более мастеровитым, чем мы. Но это не значит, что у нас нет шансов. В “Амкаре” достаточно неплохие игроки и подготовленная команда для того, чтобы выполнить задачу и выиграть или сыграть вничью.



Главное — выглядеть достойно. Эта игра покажет, какой у нас уровень и потенциал», — поведал Гаджиев в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Перми».