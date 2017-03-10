Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 19-го тура РФПЛ
Стали известны стартовые тульского «Арсенала» и «Урала» на матч 19-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Лунгу.
Начало — в 19:00 мск.
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