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10 марта 2017, 18:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч чемпионата России по футболу «Томь» — «Амкар» состоится в Томске

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и пермским «Амкаром» пройдет в Томске. Об этом сообщается на официальном сайте «Томи».

Ранее сообщалось, что матч между командами, запланированный на 18 марта, может быть перенесен в Пермь из-за неудовлетворительного состояния газона.

«На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона “Труд”, принято решение о проведении матча 20-го тура “Томь” — “Амкар” в Томске», — говорится в сообщении.

Первый весенний домашний матч против «Ростова» «Томь» провела на поле соперника. Томский клуб проиграл ростовчанам со счетом 0:6.

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Новости Премьер-лиги

Матч «Томь» — «Амкар» состоится в Томске

На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона «Труд», принято решение о проведении матча 19-го тура чемпионата России «Томь» — «Амкар» в Томске. До этого были сомнения по поводу качества томского газона после зимнего перерыва.
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