Матч чемпионата России по футболу «Томь» — «Амкар» состоится в Томске
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и пермским «Амкаром» пройдет в Томске. Об этом сообщается на официальном сайте «Томи».
Ранее сообщалось, что матч между командами, запланированный на 18 марта, может быть перенесен в Пермь
«На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона “Труд”, принято решение о проведении матча 20-го тура “Томь” — “Амкар” в Томске», — говорится в сообщении.
Первый весенний домашний матч против «Ростова» «Томь» провела на поле соперника. Томский клуб проиграл ростовчанам со счетом 0:6.
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