Ранее сообщалось, что матч между командами, запланированный на 18 марта, может быть перенесен в Пермь из-за неудовлетворительного состояния газона.

«На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона “Труд”, принято решение о проведении матча 20-го тура “Томь” — “Амкар” в Томске», — говорится в сообщении.

Первый весенний домашний матч против «Ростова» «Томь» провела на поле соперника. Томский клуб проиграл ростовчанам со счетом 0:6.