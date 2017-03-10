Как информирует официальный сайт «Томи», московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона «Труд» будет вполне готово принять матч чемпионата России.

О времени начала матча и порядке продажи билетов «Томь» сообщит дополнительно.