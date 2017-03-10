Матч «Томь» — «Амкар» состоится в Томске
На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона «Труд», принято решение о проведении матча 19-го тура чемпионата России «Томь» — «Амкар» в Томске. До этого были сомнения по поводу качества томского газона после зимнего перерыва.
Как информирует официальный сайт «Томи», московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона «Труд» будет вполне готово принять матч чемпионата России.
О времени начала матча и порядке продажи билетов «Томь» сообщит дополнительно.
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