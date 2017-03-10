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10 марта 2017, 17:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луис Адриано сделал фото своих шестимесячных детей в форме «Спартака»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано сделал фото двух своих детей, которым исполнилось шесть месяцев.

Футболист запечатлел их в спартаковской форме, выложив фотографию в «Инстаграм».

«Моим принцам исполнилось шесть месяцев. Поздравляю, папа вас любит», — написал Адриано.

29-летний Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана», а в феврале заявил, что уже чувствует себя настоящим спартаковцем. В матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2) бразилец дебютировал за красно-белых, забил гол, после чего поцеловал ромбик на футболке.

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