Луис Адриано сделал фото своих шестимесячных детей в форме «Спартака»
Нападающий «Спартака» Луис Адриано сделал фото двух своих детей, которым исполнилось шесть месяцев.
Футболист запечатлел их в спартаковской форме, выложив фотографию в «Инстаграм».
«Моим принцам исполнилось шесть месяцев. Поздравляю, папа вас любит», — написал Адриано.
29-летний Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана», а в феврале заявил, что уже чувствует себя настоящим спартаковцем. В матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2) бразилец дебютировал за
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