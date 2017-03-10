КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» на 660 тысяч рублей
МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА и петербургский «Зенит» на 660 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура российской
Премьер-лиги. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
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Матч между ЦСКА и «Зенитом» прошел в субботу в Москве на «ВЭБ-Арене» и завершился нулевой ничьей.
«ЦСКА оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики на 60 тысяч и за сожжение атрибутики на 150 тысяч рублей. “Зенит” оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики на 50 тысяч рублей, за сожжение атрибутики, за действия, которые создали угрозу жизни и здоровью, и за нарушение общественных норм и норм морали на 200 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.
«Футбольный клуб “Терек” оштрафован на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения для поддержки принимающей команды. “Локомотив” и “Крылья советов” на 80 и 70 тысяч рублей соответственно за скандирование нецензурных выражений», — добавил Григорьянц.
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