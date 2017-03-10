Дзюба: Как Карпин в роли комментатора? Я выключил звук
«Зенит» провёл открытую тренировку перед матчем с «Амкаром», Дзюба и Кокорин вспомнили матч «Барселоны» с «ПСЖ», Шатов показал «тики-таку».
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В день открытых тренировок «Зенита» в Петербурге почти всегда портится погода. Утром, 10 марта, после нескольких тёплых и солнечных дней, в Северной столице начался снегопад. Игроки
Не до веселья было только Николасу Ломбертсу. Не прошло и 10 минут, как бельгийский защитник покинул тренировку. «Рука болит», — грустным голосом пояснил Николас.
Главный тренер «Зенита», появившись на поле, первым делом поздоровался с журналистами и поинтересовался, с кем бы корреспонденты хотели пообщаться сегодня. Коллективно выбрали Артёма Дзюбу и Александра Кокорина. Мирча Луческу громко подозвал подопечных.
«Дзюба лууууучший», — затянул
«Привет клоунам, которые оскорбляли меня после матча в Париже»
— Артём, как вам погода для марта?
— Мы привыкли при любой погоде тренироваться.
— Для игры весной искусственный газон на стадионе в Перми — это хорошо?
— Лучше играть на плохих травяных полях, чем на искусственных. Но в принципе такое происходит каждый год, мы справимся с этой проблемой.
— Что делать с неприступной обороной «Амкара»?
— Увидим в выходные. Мы об этом говорим и думаем. Понимаем, какой матч нас ждёт. Но мы должны привезти три очка.
— Вашего друга Дмитрия Белорукова там уже нет. Попроще будет?
— Да там нового привезли.
— Как реагируете на слухи об отставке Луческу?
— Мне бы очень хотелось, чтобы Луческу остался. Я, вообще, в первый раз слышу разговоры о его отставке. Не думаю, что
— Какими были ваши первые эмоции после матча «Барселона» — «ПСЖ»?
— После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу». Хотя при счёте 3:1 уже не особо верилось, что она сможет отыграться. А вот когда стало 5:1, я говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдёт в историю. У меня была только улыбка на лице.
— А матчи Лиги Европы смотрели в четверг?
— Вчера, конечно же, болели за наших ребят. Результаты приемлемы. «Ростову» с «МЮ» без Гацкана, Калачёва и Граната будет очень тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.
— А матч «Краснодара» по российскому телевидению смотрели?
— Да, конечно.
— И как вам Карпин в роли комментатора?
— Честно говоря, выключил звук (улыбается).
Кокорин: «Зенит» может догнать «Спартак»
Капитан отправился на пробежку, а пришла очередь отвечать на вопросы Кокорину.
— Мы едем в Пермь за тремя очками, надо побеждать, — начал Александр. — Хотя «Амкар» очень хорошо играет дома, отлично обороняется. Это его конёк.
— «Зениту» давно не удаётся победить в гостях. В чём причина?
— Да, Мистер обращал внимание на то, что мы тяжело играем в гостях и нам давно не удаётся там побеждать. Но это было
— Вас напрягают новости про вашу езду на машине?
— Нет, ничего не напрягает, давайте на тему футбола общаться.
— Вы боялись, что все свои мячи забьёте на сборах. В первой игре отличиться не удалось. Сглазили?
— Ничего страшного, что пока мне не удалось забить. Главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак». Кто будет забивать — не важно.
— Сможет ли «Зенит» догнать такой «Спартак»?
— У нас игра с ними, потом у
— ЦСКА
— Все знают, что ЦСКА может победить в последних 10 матчах и выиграть чемпионат. Теперь у «армейцев» другой стиль игры. Тяжело, вообще, говорить за ЦСКА. Наверное, у них
— Дзюба нам сказал, что вы не верили в «Барселону», а только он верил. Правда?
— Артём врёт, он вообще за «Реал» болеет. Артём и «Барса» — это несовместимые вещи. Враньё это всё.
— Что скажете об игре «Ростова» и «Краснодара» в Лиге Европы?
— Болел вчера за «Ростов», но нашей команде тяжело будет в Манчестере. «МЮ» в
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