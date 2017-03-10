Дзюба: Как Карпин в роли комментатора? Я выключил звук

В день открытых тренировок «Зенита» в Петербурге почти всегда портится погода. Утром, 10 марта, после нескольких тёплых и солнечных дней, в Северной столице начался снегопад. Игроки сине-бело-голубых, вышедшие на поле, были не слишком рады такой весне. Юрий Лодыгин скривил лицо, когда ногами угодил в самую лужу, а вот Олега Шатова холод не смущал — полузащитник в шортах отправился на пробежку. Шатов вообще был в приподнятом настроении. В углу поля Олег и Юрий Жирков играли в короткий пас, и Шатов воскликнул: «Так у нас настоящая “тики-така”!». Легендарную игру «Барселоны» будут вспоминать ещё долго.



Не до веселья было только Николасу Ломбертсу. Не прошло и 10 минут, как бельгийский защитник покинул тренировку. «Рука болит», — грустным голосом пояснил Николас.



Главный тренер «Зенита», появившись на поле, первым делом поздоровался с журналистами и поинтересовался, с кем бы корреспонденты хотели пообщаться сегодня. Коллективно выбрали Артёма Дзюбу и Александра Кокорина. Мирча Луческу громко подозвал подопечных.



«Дзюба лууууучший», — затянул по-русски Доменико Кришито. Артём пытался увильнуть от разговора. «Я же недавно с прессой общался», — предпринял попытку Дзюба. «Ты же наш капитан!» — парировал Мистер. На лице нападающего сразу появилась улыбка, и он подошёл к камерам и диктофонам.

«Привет клоунам, которые оскорбляли меня после матча в Париже»

— Артём, как вам погода для марта?

— Мы привыкли при любой погоде тренироваться.



— Для игры весной искусственный газон на стадионе в Перми — это хорошо?

— Лучше играть на плохих травяных полях, чем на искусственных. Но в принципе такое происходит каждый год, мы справимся с этой проблемой.



— Что делать с неприступной обороной «Амкара»?

— Увидим в выходные. Мы об этом говорим и думаем. Понимаем, какой матч нас ждёт. Но мы должны привезти три очка.



— Вашего друга Дмитрия Белорукова там уже нет. Попроще будет?

— Да там нового привезли.



— Как реагируете на слухи об отставке Луческу?

— Мне бы очень хотелось, чтобы Луческу остался. Я, вообще, в первый раз слышу разговоры о его отставке. Не думаю, что кто-то об этом говорит. Мне с ним очень комфортно работается. За всех говорить не могу, но у меня с Луческу очень хорошие отношения.

Цитата Все знают, что ЦСКА может победить в последних десяти матчей и выиграть чемпионат. Теперь у «армейцев» другой стиль игры.

— Какими были ваши первые эмоции после матча «Барселона» — «ПСЖ»?

— После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу». Хотя при счёте 3:1 уже не особо верилось, что она сможет отыграться. А вот когда стало 5:1, я говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдёт в историю. У меня была только улыбка на лице.



— А матчи Лиги Европы смотрели в четверг?

— Вчера, конечно же, болели за наших ребят. Результаты приемлемы. «Ростову» с «МЮ» без Гацкана, Калачёва и Граната будет очень тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.



— А матч «Краснодара» по российскому телевидению смотрели?

— Да, конечно.



— И как вам Карпин в роли комментатора?

— Честно говоря, выключил звук (улыбается).

Кокорин: «Зенит» может догнать «Спартак»

Капитан отправился на пробежку, а пришла очередь отвечать на вопросы Кокорину.



— Мы едем в Пермь за тремя очками, надо побеждать, — начал Александр. — Хотя «Амкар» очень хорошо играет дома, отлично обороняется. Это его конёк.

Цитата После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет.