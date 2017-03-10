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10 марта 2017, 12:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кокорин: «Зенит» может догнать «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что «сине-бело-голубые» способны догнать московский «Спартак» в чемпионате России по футболу.

По итогам 18 туров «Зенит» с 36 очками идет на втором месте турнирной таблицы премьер-лиги и отстает от лидирующего «Спартака» на 5 очков. В матче 19-го тура «Зенит» 12 марта сыграет на выезде с пермским «Амкаром».

«Мы знаем, что “Амкар” хорошо играет там, больше обороняется. Это их конек. Они меньше играют в атаку и больше обороняются. Самое главное — сыграть сзади на ноль (для “Амкара”), а там — как получится. Сейчас в каждой игре нам ничего не остается, кроме как побеждать. Нам надо догонять “Спартак”. У нас игра с ними, потом еще куча тяжелых игр, так что догнать можем», — сказал Кокорин журналистам.

На третьем месте с 33 очками идет московский ЦСКА. «Что касается ЦСКА, все знают, как играет ЦСКА, они могут выиграть последние десять игр», — заметил Кокорин.

Форвард заявил, что не хочет разговаривать по поводу нарушения правил дорожного движения, которое имело место в конце февраля. «Меня ничего не напрягает ребята, давайте по поводу футбола говорить», — сказал Кокорин.

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