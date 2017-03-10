Каррера: «Спартак» может проиграть в матче с «Анжи» в случае недонастроя игроков

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч между «Спартаком» и «Анжи» состоится в воскресенье в Москве.

«С “Анжи” будет особенный матч, предстоит интересная игра. Пока не знаю, кто будет капитаном во встрече, меня сейчас больше волнует предстоящая игра с махачкалинцами. Мы должны провести достойный матч. Многие думают, что нам будет просто в этом матче победить, но если к нему не подойти правильно, недонастроить игроков, то мы можем проиграть», — сказал Каррера.

Также специалист рассказал, какая вероятность выхода на поле новичка «Спартака» Георгия Тигиева, который перешел в столичную команду как раз из «Анжи». «Тигиев только приехал, он вливается в коллектив. Он молод, хороший игрок, иначе он бы не находился в “Спартаке”. Но ему еще надо набрать физическую форму», — отметил специалист.

В зимнее трансферное окно «Анжи» продал многих игроков с высокой заработной платой. Клуб сократил свой бюджет, а также сменился владелец — вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев.

«В Италии очень сложно ожидать таких перемен за столь короткое время, — рассказал Каррера. — Несмотря на все их трудности, на поле у них тоже будет одиннадцать человек. У них будет высокий уровень мотивации, так как они встречаются со “Спартаком”, так что они тоже будут нацелены на победу».