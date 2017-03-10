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10 марта 2017, 14:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: «Спартак» может проиграть в матче с «Анжи» в случае недонастроя игроков

ТАРАСОВКА /Московская область/, 10 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб «Спартак» уступит во встрече 19-го тура чемпионата России махачкалинскому «Анжи», если неправильно подойдет к матчу и игроки будут недонастроены на победу. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Матч 19-го тура чемпионата России состоится в воскресенье в Москве. Увеличить
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Матч между «Спартаком» и «Анжи» состоится в воскресенье в Москве.

«С “Анжи” будет особенный матч, предстоит интересная игра. Пока не знаю, кто будет капитаном во встрече, меня сейчас больше волнует предстоящая игра с махачкалинцами. Мы должны провести достойный матч. Многие думают, что нам будет просто в этом матче победить, но если к нему не подойти правильно, недонастроить игроков, то мы можем проиграть», — сказал Каррера.

Также специалист рассказал, какая вероятность выхода на поле новичка «Спартака» Георгия Тигиева, который перешел в столичную команду как раз из «Анжи». «Тигиев только приехал, он вливается в коллектив. Он молод, хороший игрок, иначе он бы не находился в “Спартаке”. Но ему еще надо набрать физическую форму», — отметил специалист.

В зимнее трансферное окно «Анжи» продал многих игроков с высокой заработной платой. Клуб сократил свой бюджет, а также сменился владелец — вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев.

«В Италии очень сложно ожидать таких перемен за столь короткое время, — рассказал Каррера. — Несмотря на все их трудности, на поле у них тоже будет одиннадцать человек. У них будет высокий уровень мотивации, так как они встречаются со “Спартаком”, так что они тоже будут нацелены на победу».

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