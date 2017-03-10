Дзюба: Искусственное поле в Перми не станет большой проблемой для «Зенита»

«Зенит» на выезде сыграет с «Амкаром» в матче 19-го тура чемпионата России 12 марта. Игра пройдет на стадионе «Звезда».

«Понимаем, какой нас матч ждет, нам надо привезти три очка. Мы привыкли к любой погоде, нас это никак не смущает. Лучше играть на травяных полях, чем на искусственных, но это не должно стать для нас большой проблемой. Завтра будем говорить про «Амкар», — сказал Дзюба журналистам.

Нападающий «Зенита» также отметил, что не имеет никаких проблем с главным тренером Мирчей Луческу. В СМИ появлялись сообщения, что румынский специалист может покинуть клуб по окончании сезона. «Хочу, чтобы он остался. У меня с мистером очень хорошие отношения», — заявил Дзюба.