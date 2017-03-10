Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018
МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Московский футбольный клуб «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что «Спартак» сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.
«База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление “Спартаку”. До чемпионата мира “Спартак” туда не переедет», — заявил Мутко.
«Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня — три поля, раздевалки, пресс-центр», — добавил
Планируется, что после переезда основной команды на базе в Тарасовке будет тренироваться молодежный и второй составы
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