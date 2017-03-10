Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29027951/
10 марта 2017, 10:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Московский футбольный клуб «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Мутко: Спартак переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что «Спартак» сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.

«База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление “Спартаку”. До чемпионата мира “Спартак” туда не переедет», — заявил Мутко.

«Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня — три поля, раздевалки, пресс-центр», — добавил вице-премьер.

Планируется, что после переезда основной команды на базе в Тарасовке будет тренироваться молодежный и второй составы красно-белых.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 марта

Мутко: ФК "Спартак" переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018

Исследование: интерес россиян к чемпионату мира по футболу - 2018 растет

Вице-губернатор: вибрация поля на стадионе "Зенит-Арена" полностью устранена