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10 марта 2017, 9:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Шалимов: Смолов, вероятно, пропустит матч с «Локомотивом»

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Нападающий Федор Смолов, вероятно, пропустит матч 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Локомотивом», заявил главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

Смолов, который в воскресенье не смог доиграть домашний матч 18-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (2:2), пропустил в четверг и первую встречу 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» (1:2) в гостях. Матч «Краснодара» и «Локомотива» состоится 13 марта в Москве.

«МРТ показало, что ближайшую игру (Смолов), наверное, нет (не сыграет). По поводу ответной с “Сельтой” — не знаю, пока не понятно, возможно сможет сыграть, но пока точно неизвестно», — сказал Шалимов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте «Краснодара».

Смолов с 11 голами возглавляет список лучших бомбардиров РФПЛ в нынешнем сезоне. «Краснодар» (29 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.

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МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Очередной, 19-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартует в пятницу. Особо громких вывесок в этот уик-энд ждать не приходится, но можно выделить встречу московского «Локомотива» и «Краснодара».
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