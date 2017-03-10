Шалимов: Смолов, вероятно, пропустит матч с «Локомотивом»
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Нападающий Федор Смолов, вероятно, пропустит матч 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Локомотивом», заявил главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.
Смолов, который в воскресенье не смог доиграть домашний матч 18-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (2:2), пропустил в четверг и первую встречу 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» (1:2) в гостях. Матч «Краснодара» и «Локомотива» состоится 13 марта в Москве.
«МРТ показало, что ближайшую игру (Смолов), наверное, нет (не сыграет). По поводу ответной с “Сельтой” — не знаю, пока не понятно, возможно сможет сыграть, но пока точно неизвестно», — сказал Шалимов на
Смолов с 11 голами возглавляет список лучших бомбардиров РФПЛ в нынешнем сезоне. «Краснодар» (29 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице
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