Шалимов: Смолов, вероятно, пропустит матч с «Локомотивом»

Смолов, который в воскресенье не смог доиграть домашний матч 18-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (2:2), пропустил в четверг и первую встречу 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» (1:2) в гостях. Матч «Краснодара» и «Локомотива» состоится 13 марта в Москве.

«МРТ показало, что ближайшую игру (Смолов), наверное, нет (не сыграет). По поводу ответной с “Сельтой” — не знаю, пока не понятно, возможно сможет сыграть, но пока точно неизвестно», — сказал Шалимов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте «Краснодара».