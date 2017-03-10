Геннадий Перепаденко: Старостин упал. Мы испугались. А он начал отжиматься

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РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ.

Это интервью — дело случая.

Мы случайно увидели через приоткрытую дверь на стадионе в Марбелье шкаф с кубками. Подумали, музей. Зашли. Оказался офис футбольного клуба.

Познакомились с хозяином «Марбельи» — нашим человеком Александром Гринбергом. Случайно представил сотрудника клуба: «Личность известная, сами узнаете…».

Какой же футбольный человек не узнает Геннадия Перепаденко — знаменитого полузащитника одесского «Черноморца» и «Спартака»? Тем более, не изменился он с прошлого века вовсе. Будто вчера закончил играть.

АФРИКА.

— Год назад вы говорили: «Постоянной работы нет. Помогаю компании, которая проводит сборы, сопровождаю российские команды…» Что с тех пор изменилось?

— Я вернулся в футбольный клуб «Марбелья». На должность администратора. Занимаюсь организацией поездок, тренировок.

— Что тут организовывать? Загрузились в автобус — да покатили в соседнюю Малагу.

— Между прочим, в нашей лиге играет клуб из Африки. Вот это проблемный выезд!

— Что за город?

— Мелилья. Два полуанклава в Марокко принадлежат Испании — Мелилья и Сеута.

— Долго лететь?

— Полчаса. Сложность в другом — там часто плохая погода, сильный ветер. Рейс отменили — сидишь, ждешь завтрашнего дня. В прошлом году команда вылететь не могла, народу скопилась тьма. Городок крошечный, идти некуда.

— Сколько торчали в аэропорту?

— Двое суток. Несколько рейсов совместили в один, команду отправляли частями. Сперва футболистов, затем тренерский штаб.

— Клуб ваш мечтает выбраться в сегунду. Реально?

— Вы не представляете, как сложно! Проще из сегунды в примеру выйти!

— Это почему?

— У нас в лиге четыре группы, победители играют между собой стыковые матчи. Можно за весь чемпионат не проиграть ни разу — и остаться ни с чем. Споткнуться на «стыках».

— Хозяин «Марбельи» — российский бизнесмен Александр Гринберг. Рассказывал, проходили через команду неординарные люди.

— Да вот уехал в Польшу Эдвинас Гирдвайнис. Взяли его по рекомендации, отыграл в «Марбелье» два сезона. Попал в сборную Литвы! Это для нас громадный успех. Раскрыли футболиста.

— Даже продали?

— Нет, ушел свободным агентом. Но для нашего клуба такая реклама! Сейчас «Интер» не кому-то, а нам отдал в аренду молодого нападающего.

— У вас с «Интером» отношения особые.

— Один из вице-президентов «Марбельи» — итальянец. Спортивный директор Алессандро Гаучи — тоже. До этого работал в «Перудже» и «Дженоа». Неподалеку от нас, в городе Ла-Линеа, местное казино устраивало турнир. Стадиончик на набережной, прямо на границе с Гибралтаром. Вот туда и пригласили «Интер». Участвовали три клуба. Мы всех обыграли по пенальти — но главный приз уехал в Милан. Потому что местную команду «Интер» победил в основное время.

— Играл у вас легендарный по испанским меркам футболист Апоньо. Капитан «Малаги» золотых времен.

— Редкий разгильдяй. В «Марбелье» сильно начудить не успел, а вот в других клубах отличался. То ни с того ни с сего обматюкает судью, получит красную. То еще что-нибудь выдумает….

— Как же капитанил в «Малаге» у тренера Пеллегрини?

— Я тоже гадал: как? Наверное, выбирали по футбольным качествам. У меня другого ответа нет. Игрок действительно выдающийся. Чуть набирал форму — все видели, какой талант. Но в итоге закончил.

ДЫРОКОЛ.

— В 2015-м вы полгода работали в Молдавии спортивным директором. С нуля поднимали «Зарю» в Бельцах.

— Позвонил друг Гринберга из Москвы. Попросил помочь своему приятелю, которого только-только избрали мэром в Бельцах, создать команду. Через два дня я был там.

— Наелись экзотики?

— До старта оставалось четыре недели. Вместо команды — дети из спортивной школы, которые завершали предыдущий сезон. «Заря» должна была вылететь, но осталась. Благодаря тому, что еще два клуба из чемпионата Молдавии снялись. Офис у меня был в кафе возле стадиона. Пригласил спортивным директором Святослава Сироту, бывшего вратаря киевского «Динамо». Привели украинского тренера Сергея Зайцева. Но его не разрешили заявить. Не имел права во время матча сидеть на лавочке.

— Где сидел? Тоже в кафе?

— На трибуне. Кое-как укомплектовались, к середине сезона шли на пятом месте. Кубок выиграли! Но вылетели из Лиги Европы, и мэр решил, что дальше справится без нас.

— Сколько получал самый высокооплачиваемый ваш футболист?

— Две с половиной тысячи евро. Это же не «Шериф», где условия шикарные.

— С Юрием Гавриловым в Молдавии пытались расплатиться консервами: «Пригонишь фуру в Москву, продашь…».

— У меня тоже забавного хватало. В Молдавии жизнь остановилась. 80-е годы! В Кишиневе еще нормально, а в других городах — Советский Союз. Выпустили мы абонементы на футбол. При входе на стадион надо компостировать. Дырки делать, как раньше в автобусах. И тут проблема!

— Какая?

— Нет компостеров! Пришлось канцелярские дыроколы купить. Ими щелкали. Или в ресторане заказал дораду. Уточнил у официанта: «Рыба из Дуная или Днестра?» Пошел выяснять — возвращается счастливый: «Эта — из «Ашана»!

— В настоящую молдавскую глухомань попадали?

— У нас было всего одно поле. Поехали по району искать еще какое-то для тренировок, мне указали местечко на карте. Сначала закончилась асфальтовая дорога. Потом земляная. Еле добрались до деревни! Понятно, никакого поля там нет. Кроме центральных трасс, дорог в стране не существует. После Молдавии меня ничем не удивить. Я же в Чехии занимался тем же самым, Швейцарии, Бразилии….

— Где, простите?

— В Бразилии! Группа украинских инвесторов купила чешский клуб «Опава», меня позвали спортивным директором. Играли во втором дивизионе, вывели команду в первый. Я предложил идею — создать несколько команд, обкатывать в них бразильских футболистов.

— И продавать?

— Разумеется. Рядом российский рынок, украинский. Но для начала отыскали клуб «Юниао-Барбаренца» в Бразилии, занялись им. Третий дивизион. Тоже подняли лигой выше. Как раз возникла история с командой «Виль» в Швейцарии, уже хорошая цепочка для бизнеса….

— Нарвались на приключения, судя по всему?

— «Юниао-Барбаренца» базировался в городе мормонов. Тем не понравилось, что среди наших руководителей был еврей. На этой почве вспыхнул конфликт. Нас оттуда красиво попросили.

— В Швейцарии тоже не задалось.

— Начиналось-то здорово. Я Игорю Беланову предложил стать президентом клуба, Саше Заварову — тренером. «Виль» впервые выиграл Кубок. Городок, в котором 17 тысяч жителей! Но все повторилось — швейцарцы увидели, что дело пошло, и от нас избавились. Просто отобрали команду. Нашли юридическую зацепку, что-то мы не совсем правильно оформили в финансовых документах.

— Это было больно?

— Не то слово! Ты вынашиваешь проект, как ребенка. Поднимаешь команду без серьезных финансовых вливаний. И вдруг пинок под зад. С нами «Виль» пробился в еврокубки — едва мы ушли, вылетел из высшей лиги. В тот же год!

— Какой был бюджет?

— Полтора миллиона евро. Как сейчас в «Марбелье».

— С Белановым дружите с «Черноморца»?

— Нет, услышал об Игоре, когда его забрали из Одессы в киевское «Динамо». Сам я тогда был в одесском СКА. Сдружились позже, играя друг против друга. Прекрасный человек!

— Где «Золотой мяч» хранит?

— А я не скажу!

— Хоть знаете?

— Рассказываю — чтоб все поняли, какая у Игоря душа. Привез «Золотой мяч» в Киев и отдал музею «Динамо». Объяснил, что всем обязан команде, поэтому трофей принадлежит ей.

ОДЕССА.

— Когда-то вы всё сделали, чтоб не оказаться в Одессе.

— Меня ж не «Черноморец» звал, а СКА. Это вторая лига. Ну и зачем мне уходить из первой, из Запорожья? Вот и прятался.

— Где?

— Дома не жил, перебрался на базу. Родители дозванивались, шепотом пересказывали: «Снова приходили из военкомата, всю квартиру облазили, тебя искали…».

— Как поймали?

— Выходим на матч с «Даугавой», коридор длинный. Перед полем возникают двое военных, один с автоматом. Хорошо, не на меня направлен, на плече висит: «Задержитесь!» Ага, думаю, сегодня в состав не попадаю. На бровке подмахнул им расписку, что обязуюсь завтра прибыть в Одессу. Потом вышел на замену, забил два гола….

— Наутро улетели?

— Конечно. Если подписку дал — бегать от военных уже не стоило. Все равно найдут. Принял в Одессе присягу, доиграл в Запорожье чемпионат и вернулся в спортроту. Узнал, что такое подъем в 6 утра.

— Селекционер киевского «Динамо» Александр Петрашевский нам рассказывал, как поехал за Василием Рацем. А там село готово к встрече — уже стояло с вилами и кольями. Бежали за его «Волгой»…

— Так это Западная Украина, все иначе! В Запорожье меня никто отбивать не собирался. Если б военные знали, что на базе прячусь, могли бы и туда явиться.

— Самое нелепое, что с вами было в армии?

— Погоны не мог пришить! С одним еле-еле управился, на второй меня уже не хватило. В таком кителе и вышел, тут же наскочил на майора. Видели б вы его глаза!

— Скучаете по Одессе?

— Еще бы! Город изумительный. Красота необыкновенная. Дерибасовская, оперный театр, стадион. Народ меня обожал. Вспоминаю, как балкон стеклил. Пришел человек, договорились о сумме. Когда уходил, деньги брать отказался: «Не надо! С тебя не возьму!».

— Давно в Одессе не были?

— Лет семь. Заскочил на один вечер, до этого еще пять лет не приезжал.

— Что привело на один вечер?

— Тогда казалось, она может принять Euro-2012. Привозил испанцев, которые занимались строительством. Просили меня помочь. Но Одессу отцепили… А как я в «Черноморец» перебрался — это история похлеще переезда из Запорожья.

— Расскажите же скорее.

— Летом 1985-го подходят люди из «Черноморца»: «Хочешь у нас играть?» Хотеть-то хочу, отвечаю. Но как? Я ж в армии до ноября! «Не тревожься, уладим…» Вскоре приглашает начальник из СКА: «Гена, спасибо, помог нам. Отправляйся в “Черноморец”, в высшей лиге ты сейчас нужнее». Еду на базу «Черноморца», две недели тренируюсь там. Заявить пока не успели. Команда улетает на кубковый матч — я остаюсь один бродить по базе. Скучно же. Ну, я и….

— Напились?

— Нет, что вы. Пошел на матч СКА. Сижу на трибуне с приятелем, подбегает лейтенант: «Геннадий, вас ждет в кабинет начальник физподготовки округа». А мы этого полковника Предехо все знали. Бывший гандболист, вспыльчивый страшно. Однажды горим после первого тайма — он залетает в раздевалку: «Вы не понимаете, как надо играть? Я объясню! Я так играл — сам на эту сторону, остальные на другой. Мяч получаю и пробиваю! Делайте то же самое!» Мы с каменными лицами, давимся. Лишь бы не засмеяться.

— И вот зовет он вас в кабинет.

— Сразу в крик: «Рядовой Перепаденко, где пропадали?!» Я на него вытаращился, ничего не понимаю. А он продолжает: «Вы отсутствовали в части две недели! Хоть понимаете, что вы…» Не прогульщик, а как же….

— Дезертир?

— Во-во, дезертир. «Вы дезертир, рядовой Перепаденко!» Лейтенанта в дверях замечает: «Немедленно проводить на гауптвахту!» Идем, интересуюсь у лейтенанта — что стряслось-то? Да была, отвечает, какая-то проверка. Видимо, из Москвы про меня спрашивали. Позволил мне лейтенант футбол досмотреть, а тут Предехо поднялся на трибуну. Увидел меня: «Что происходит? Я же приказал!» Повели на гауптвахту.

— Как сиделось?

— А никак. Не приняли меня без военной формы. Не имеем, говорят, права. Странная ситуация — вроде я арестованный, но вроде и не совсем. Лейтенант тоже в задумчивости. Надо куда-то пристроить, но чтоб полковник снова на меня не наткнулся. А то за кобуру может взяться.

— Ужас какой.

— Спрятали на базе СКА, наказали никуда не высовываться. Даже тренироваться нельзя. Прошло пару недель. Я в «Черноморец» дозвонился, там люди в растерянности. Говорят — пока не рыпайся.

— Что дальше?

— Начался чемпионат Вооруженных сил во Львове. Предлагают сыграть за Одесский военный округ. Там комиссия вызывает каждого игрока на беседу. Прихожу — они смеются: «Что, докатился? Уже в СКА не играешь?» А я что отвечу? Когда вернулся, «Черноморец» наконец договорился с армией.

ПРОКОПЕНКО.

— И попали вы к замечательному человеку Виктору Прокопенко.

— Действительно, замечательному. Тут и добавить нечего. Уникальный психолог, для каждого футболиста отыскивал особенную интонацию. В тактике специалист не самый большой, и это понимал. Брал классных помощников — вроде Альтмана.

— Какие эпизоды вспоминаются?

— Разбор проигранного матча. Виктор Евгеньевич кассету ставит: «Вот и смотрите, мудаки, как вы играли!» Разворачивается и хлопает дверью… Выглядел он потрясающе для своих лет. Просто огурчик. Тренировались в Одессе на базе — так он выходил в одних плавочках, чтоб загорать. С босой ноги лупил по воротам — бутсой-то так не зарядишь!

— В московском «Динамо» Прокопенко говорил: «Я не пью — зато как разливаю…».

— При нас еще выпивал. Могли отыграть матч, в автобусе он вытаскивал канистру вина, всех угощал. Говорят, нельзя бросать насовсем. Чуть-чуть надо себе позволять. У Прокопенко ссохлись сосуды, потому и умер так рано. Зашел в душ — и все, в одну секунду… Через год жены не стало. Не выдержала одиночества.

— Мы слышали, масса приключений было с вратарем «Черноморца» Иваном Жекю.

— В 1987-м пошли на пароходе по Дунаю, от Измаила до Вены. «Черноморец» и киевское «Динамо». Так Ваня думал, думал… Потащил на продажу телевизор!

— Силен.

— Но на кораблях таможня не как в аэропорту. К таким фокусам не привыкли. Отобрали у Вани телевизор.

— С концами?

— На обратном пути вернули. В той поездке мы Лобановского поразили. «Черноморец» уже возглавлял Полосин. Анатолий Федорович еще больший фанат физподготовки, чем Валерий Васильевич. Вышли в круиз 10 декабря — так всю неделю носились по палубе, тренировались. Смотрели с завистью на киевлян. Те-то сидели в баре, курили. А Лобановский усмехался: «За это время можно пешком подготовиться к чемпионату».

— На тот кораблик Лобановский пригласил Виктора Понедельника. Он приехал — и был в шоке: как можно столько выпивать каждый вечер?

— У меня тоже в голове не укладывалось. А с Лобановским другой случай связан. Привез он годы спустя «Динамо» на матч с «Барселоной». Приезжаю к ним в гостиницу, сидим в холле с тренерским штабом. Подходит мужичок. Лицо знакомое, здоровается со всеми. Присаживается рядом, разговариваем. Я понимаю — кто-то из ветеранов. Когда он ушел, спрашиваю: «Ребята, извиняюсь, не узнал — это кто был?» Те смотрят насмешливо: «Ты даешь! Леонид Кравчук, первый президент Украины!».

— Кстати, тренер ваш Полосин — уникальный дядька. Как-то команда шишками его закидала во время лесного кросса. Он спокойно отреагировал.

— Полосин — это что-то! С утра мог дать пробежечку на десять километров. Семь из них — упражнения на бегу, последние три — тест Купера. Заканчиваем с высунутыми языками, Полосин глядит сочувственно: «Сейчас будет полегче. Выгоняем молочную кислоту!» Снова бегаем, швыряем друг другу набивные мячи. С камнями дружил. Сам хватал огромные, вращал над головой.

— Чувствуем, и в «Черноморце» его могли бы шишками закидать.

— Как раз я нормально ко всему этому относился. Потому что прежде в моей жизни был тренер Сан Саныч Томах. Тот в Запорожье давал физподготовку — куда там Лобановскому! Восемьдесят отрезков по сто метров! На сборах людей выворачивало. Но я любил бегать. Не передать, как любил.

— Впервые встречаем такого футболиста.

— Когда в «Спартак» взяли, поехали на сбор в Пятигорск. Первое же задание — 45 минут вокруг поля по дорожкам. Должны держать приличный темп. Сперва бежали все вместе. Потом мы с Карпиным оторвались. В итоге и Валеру я убрал, на круг обошел. Да для меня ничего легче кросса не было!

— Про Валерия Брошина говорили: «В жизни не добежал ни одного кросса до конца…» В ваших командах такие попадались?

— Да постоянно! При этом здорово играли. В «Спартаке», к примеру, Мостовой много не бегал. Карпин же курил одну за другой, а носился, как лошадь.

ДОГОВОРНЯК.

— В «Спартак» вас еще Бесков приглашал?

— Да. С Константином Ивановичем я не разговаривал, приезжал от него человек. 1988 год, «Спартак» четвертое место занял, Бесков чуть ли не полсостава решил менять. Набирал по стране новых. Но я отказался. Вот-вот должен был родиться сын, не хотелось уезжать далеко от семьи. В Москве никто квартиру сразу не обещал. Получилось, упустил золотую медаль. Сыну время от времени говорю: «Из-за тебя чемпионом СССР не стал!» Он смеется.

— Второй раз в «Спартак» позвал уже Романцев?

— В Одессе на выходе со стадиона елочки росли. Прохожу мимо — оттуда шепот: «Геннадий, иди сюда…» Думаю — что такое? Из-за веток человек с портфелем выглядывает, Валерий Жиляев. Спартаковский селекционер.

— Что говорит?

— «Олег Иванович хочет, чтоб ты у нас играл…» Я дослушивать не стал, выпалил: «Согласен!» Хотя был уверен, что в «Спартак» дважды не зовут. Даже об условиях не спросил.

— Поэтому два года жили в Тарасовке?

— Не два — полтора. В августе 1991-го дали квартиру в Отрадном. Договорился, что в выходной мебель мне привезут. Жду и жду, грузовика нет. Звоню в контору: где пропадали?!" — «Родной, с ума сошел? Здесь танки!» — «Какие танки, что выдумываете?».

— Путч?

— Ну да. Вскоре ребята стали дозваниваться: «Слышал, что творится?» Когда в Испанию уезжал, квартиру продал.

— Выпивали в том «Спартаке»?

— Крайне мало. Если перерыв в чемпионате, могли. Не увлекаясь.

— Про Андрея Иванова знали, что периодически зашивается?

— Это у него с юности. Одевался шикарно, дорогим парфюмом от него пахло. Настоящий московский паренек. Но вот была проблема с алкоголем. Ребята постарше говорили: «Сейчас зашился». Потом новый срыв, провал. Находили, откачивали, привозили на базу.

— Настолько хороший футболист — что стоило возиться?

— Классный защитник. Гол московскому «Динамо», когда 7:1 победили, я забил с его паса. На первой же минуте второго тайма он прошел по флангу, отдал. Я влет с левой ноги вколотил в «девятку». А при счете 6:1 замену попросил — уже не мог настроиться играть всерьез. Тогда Дима Попов три положил, а мы с Радченко — по два. Этот матч в Сантандере видели все болельщики!

— В Сантандере?

— Да. Мы же в какой-то момент втроем там очутились. Испанцы где-то нашли кассету, крутили на местном телеканале. Жаль, из-за лимита на легионеров «Расинг» в заявку меня так и не включил.

— Кто в смысле алкоголя был полной противоположностью Андрею Иванову?

— Черчесов крепче кваса ничего не пил. Больше таких футболистов я не встречал.

— У вас залеты по части режима случались?

— Был эпизод в одесском СКА. Парень демобилизовался. Два дня до игры, мы на сборах. Говорит: «Заедем к начальнику команды, надо попрощаться». Открываем дверь — у него в гостях второй тренер. По пятьдесят грамм накатили и понеслось — сто, двести, триста… На базу меня привезли в невменяемом состоянии. Владимир Капличный, главный тренер, был в ужасе.

— Оштрафовал?

— Наутро собрание. Толкает речь: «Перепаденко такой-сякой, режим нарушил. Что будем делать?» Ребята отвечают — завтра игра, пусть кровью искупает.

— Искупили?

— Выложился так, что после матча Капличный руками развел: «Как же Гену могу наказать? Он был лучшим!».

— Хоть в одном договорняке поучаствовали?

— Ну, а кто в советском футболе не без греха? В конце чемпионата таких игр хватало. Не всегда речь шла о деньгах. Чаще срабатывал принцип: ты — мне, я — тебе. Сегодня нам помогаешь, в следующем сезоне возвращаем очки. Самый комичный матч из этой серии был в Одессе. «Черноморец» задачу уже решил, а батумское «Динамо» на вылет стояло. Договорились на ничью. В середине второго тайма мне вдруг выкатили мяч на пустые ворота….

— Забили?

— Ну, а куда деваться? В оставшиеся минуты наши защитники делали всё, чтоб грузины сравняли счет. Но они оказались настолько вялые, что ни одной атаки провести не смогли. Издали били — ни разу в створ не попали. 1:0 и закончили.

— После матча — скандал?

— Да нет. Объяснили людям — мы пытались помочь. Но что ж делать, если вы мимо лупите? Не в свои же забивать.

РОМАНЦЕВ.

— Про «Спартак» мы не договорили.

— Врезалась в память первая тренировка. Вот Черенков, вот Родионов. Даже Суслопаров был для меня звездой! Я чувствовал себя, как мальчишка….

— Быстро отпустило?

— С первым пасом. Как вышел с ними на поле, понял — да я тоже так могу, получается!

— Вы Суслопарова вспомнили. Смерть чудовищная — работал сторожем, в 53 года сгорел в вагончике.

— Веселый был парень, любил поддать. Во Франции сел с ребятами играть в карты. Но не на деньги, а на желание. Проиграл!

— Что пришлось выполнять?

— Сбривать один ус и одну бровь. Утром вышел на завтрак, наткнулся на Старостина. Привести в ярость Николая Петровича трудно, но Юрке удалось.

— Старостин сам удивлять был горазд.

— Это да! Едем на автобусе из Бремена на юг Германии. Берет микрофон и начинает читать наизусть поэму! Одну закончил — тут же вторую, без паузы. Всю дорогу читал. Выходим с ребятами на улицу, переглядываемся — вот так дал Старостин! Кто-то говорит: «Николай Петрович, сегодня встреча в 16.00» — «Какая встреча?» — «Да вы же сами назначили!» — «Не помню». А если вдруг произнесет между делом: «Был в 1915-м случай…» — мы застывали.

— Немудрено.

— Там же, в Германии, как-то побежал вокруг поля, высоко поднимая колени. Потом упал. Мы испугались. А Старостин отжиматься начал! Немцы в прострации были.

— Первый гол за «Спартак» помните?

— Знаменитая битва с ЦСКА в манеже — мы вырвали победу 5:4. В интернете есть запись, иногда пересматриваю. Невероятный матч! Я на фланге играл против Брошина. Угнаться за ним нереально — так я хитрил.

— Как?

— Специально оставлял его открытым. Когда же шел пас в сторону Брошина, успевал сыграть на опережение. В 1993-м мы в «Бадахосе» пересеклись. Но там у Валерки не пошло.