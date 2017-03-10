Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29025465/
10 марта 2017, 0:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Локомотив» постарается догнать «Краснодар» в 19-м туре чемпионата России

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Очередной, 19-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартует в пятницу. Особо громких вывесок в этот уик-энд ждать не приходится, но можно выделить встречу московского «Локомотива» и «Краснодара».

<em>МОСКВА 10 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>.</em> Очередной 19-й тур Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) стартует в пятницу. Особо громких вывесок в этот <nobr>уик-энд</nobr> ждать не приходится но можно выделить встречу московского Локомотива и Краснодара. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Московский «Спартак» после 18 туров продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 41 очко, вторым следует санкт-петербургский «Зенит» (36 очков), на третьем месте располагается столичный ЦСКА (33).

«Краснодар»: хватит ли сил?

Железнодорожники пусть и располагаются на вроде бы далеком 10-м месте, но это положение команды Юрия Семина весьма обманчиво. От зоны еврокубков, которую замыкает именно «Краснодар», «Локомотив» отделяет всего 3 очка, что придает предстоящей встрече особую важность. Краснодарцам после игры с испанской «Сельтой» найти запас сил и эмоций будет непросто, а «Локо», показавший неплохой футбол в прошлом туре, уже почувствовал близость к лидерам чемпионата.

«Легко не будет никому, — отметил защитник железнодорожников Соломон Кверквелия. — Да, у “Краснодара” на матч больше (против “Сельты”). С одной стороны, это дополнительная нагрузка, с другой — игровой тонус. Так что тут 50 на 50. Все будут биться до конца».

Однако не стоит забывать и о потере лидера краснодарских атак Федора Смолова, получившего повреждение в матче прошлого тура против «Спартака».

Когда очки терять нельзя.

Лидерам чемпионата предстоят встречи, в которых на финишной прямой чемпионата очки терять нельзя ни в коем случае. «Зенит» отправится в гости к пермскому «Амкару», и после неудачи в Лиге Европы команда Мирчи Луческу может полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве. «Амкару» же, если пермяки хотят бороться за место в четверке, стоит все же взять реванш за разгромное поражение от «сине-бело-голубых» в первом круге (0:3).

«Спартаку» предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Анжи», и вряд ли «красно-белые», набравшие отличный ход до перерыва и подтвердившие свои высокие игровые кондиции после зимней паузы, позволят гостям взять очки. Даже потеря капитана Дениса Глушакова, скорее всего, не скажется на общей картине действий «Спартака».

«Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения, — заявил главный тренер “красно-белых” Массимо Каррера. — Это важный для нас игрок, капитан команды. Видел, как он расстроился после игры (с “Краснодаром”), и в раздевалке постарался его поддержать. Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй».

Что будет с «Томью»?

Московский ЦСКА, в свою очередь, примет «Томь», из-за финансовых проблем растерявшую большую часть основного состава. Томичи в прошлом туре уступили со счетом 0:6 «Ростову», а от встречи с армейцами у руководства клуба также не самые лучшие ожидания.

«Говоря про матч с “Ростовом”: ребята этих звезд, которые без пяти минут в прошлом сезоне могли стать чемпионами, видели только по телевизору. Теперь боюсь, какая ситуация будет с ЦСКА, когда увидят (Игоря) Акинфеева, (Алана) Дзагоева, братьев Березуцких и других, на чьих именах росли. Но как говорится, что есть, то есть. Что умеют, то и будут показывать», — сказал генеральный директор «Томи» Руслан Киселев. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков радуется забитому голу.

Тульский «Арсенал» в борьбе за выживание попытается взять очки в домашней игре с «Уралом», но екатеринбургский клуб тоже вряд ли захочет упускать возможность отдалиться от зоны стыковых матчей, от которой уральцев отделяет всего два очка. В остальных матчах 19-го тура «Уфа» на своем поле примет самарские «Крылья Советов», «Оренбург» в гостях сыграет с казанским «Рубином», а «Ростов» выйдет на поле против «Терека».

Расписание матчей 19-го тура:

10 марта, пятница:

«Арсенал» — «Урал».

11 марта, суббота:

«Уфа» — «Крылья Советов».

ЦСКА — «Томь».

«Рубин» — «Оренбург».

12 марта, воскресенье:

«Амкар» — «Зенит».

«Спартак» — «Анжи».

«Ростов» — «Терек».

13 марта, понедельник:

«Локомотив» — «Краснодар».

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Локомотив» не намерен платить € 500 тыс. за участие Ари в матче с «Краснодаром»

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Антону Матвееву, «Локомотив» вряд ли будет платить €500 тыс. за участие арендованного нападающего Ари в матче 19-го тура РФПЛ с «Краснодаром», который владеет правами на бразильца.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин