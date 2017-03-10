ФК «Локомотив» постарается догнать «Краснодар» в 19-м туре чемпионата России

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Московский «Спартак» после 18 туров продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 41 очко, вторым следует санкт-петербургский «Зенит» (36 очков), на третьем месте располагается столичный ЦСКА (33).

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 13.03.2017, 19:30 -:- Локомотив М Краснодар

«Краснодар»: хватит ли сил?

Железнодорожники пусть и располагаются на вроде бы далеком 10-м месте, но это положение команды Юрия Семина весьма обманчиво. От зоны еврокубков, которую замыкает именно «Краснодар», «Локомотив» отделяет всего 3 очка, что придает предстоящей встрече особую важность. Краснодарцам после игры с испанской «Сельтой» найти запас сил и эмоций будет непросто, а «Локо», показавший неплохой футбол в прошлом туре, уже почувствовал близость к лидерам чемпионата.

«Легко не будет никому, — отметил защитник железнодорожников Соломон Кверквелия. — Да, у “Краснодара” на матч больше (против “Сельты”). С одной стороны, это дополнительная нагрузка, с другой — игровой тонус. Так что тут 50 на 50. Все будут биться до конца».

Однако не стоит забывать и о потере лидера краснодарских атак Федора Смолова, получившего повреждение в матче прошлого тура против «Спартака».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 12.03.2017, 11:30 -:- Амкар Зенит

Когда очки терять нельзя.

Лидерам чемпионата предстоят встречи, в которых на финишной прямой чемпионата очки терять нельзя ни в коем случае. «Зенит» отправится в гости к пермскому «Амкару», и после неудачи в Лиге Европы команда Мирчи Луческу может полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве. «Амкару» же, если пермяки хотят бороться за место в четверке, стоит все же взять реванш за разгромное поражение от «сине-бело-голубых» в первом круге (0:3).

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 12.03.2017, 16:30 -:- Спартак М Анжи

«Спартаку» предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Анжи», и вряд ли «красно-белые», набравшие отличный ход до перерыва и подтвердившие свои высокие игровые кондиции после зимней паузы, позволят гостям взять очки. Даже потеря капитана Дениса Глушакова, скорее всего, не скажется на общей картине действий «Спартака».

«Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения, — заявил главный тренер “красно-белых” Массимо Каррера. — Это важный для нас игрок, капитан команды. Видел, как он расстроился после игры (с “Краснодаром”), и в раздевалке постарался его поддержать. Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 11.03.2017, 14:00 -:- ЦСКА Томь

Что будет с «Томью»?

Московский ЦСКА, в свою очередь, примет «Томь», из-за финансовых проблем растерявшую большую часть основного состава. Томичи в прошлом туре уступили со счетом 0:6 «Ростову», а от встречи с армейцами у руководства клуба также не самые лучшие ожидания.

«Говоря про матч с “Ростовом”: ребята этих звезд, которые без пяти минут в прошлом сезоне могли стать чемпионами, видели только по телевизору. Теперь боюсь, какая ситуация будет с ЦСКА, когда увидят (Игоря) Акинфеева, (Алана) Дзагоева, братьев Березуцких и других, на чьих именах росли. Но как говорится, что есть, то есть. Что умеют, то и будут показывать», — сказал генеральный директор «Томи» Руслан Киселев. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков радуется забитому голу.

Тульский «Арсенал» в борьбе за выживание попытается взять очки в домашней игре с «Уралом», но екатеринбургский клуб тоже вряд ли захочет упускать возможность отдалиться от зоны стыковых матчей, от которой уральцев отделяет всего два очка. В остальных матчах 19-го тура «Уфа» на своем поле примет самарские «Крылья Советов», «Оренбург» в гостях сыграет с казанским «Рубином», а «Ростов» выйдет на поле против «Терека».

Расписание матчей 19-го тура:

10 марта, пятница:

«Арсенал» — «Урал».

11 марта, суббота:

«Уфа» — «Крылья Советов».

ЦСКА — «Томь».

«Рубин» — «Оренбург».

12 марта, воскресенье:

«Амкар» — «Зенит».

«Спартак» — «Анжи».

«Ростов» — «Терек».

13 марта, понедельник:

«Локомотив» — «Краснодар».