Анатолий Бышовец: «Спартаку» рано продлевать контракт с Каррерой

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ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА КРАСНО-БЕЛЫХ НАЗНАЧЕН ПО СОВОКУПНОСТИ.

— После 18-го тура лидер сохранил пятиочковый отрыв от «Зенита». «Спартак» — чемпион?

— Не сказал бы.

— Почему? Ведь прямые конкуренты в матче между собой не блистали.

— Да, команды не показали главного, чего от них требовалось в дерби двух столиц: — футболисты старались и выполняли установки, но не проявили достаточно азарта, не сыграли на пределе своих возможностей. Трудно кого-то выделить, хотя в составах много сильных исполнителей. К примеру, у ЦСКА Головин вместе с Ионовым растворились в новой схеме Гончаренко. У «Зенита» только вышедший на поле Молло за счет индивидуальных качеств смог расшевелить партнеров. Его обводки меняли структуру в обороне армейцев, и появлялось свободное пространство.

— Почему «Спартак» не дожал «Краснодар», имея в концовке численное преимущество?

— По ходу встречи мы видели несколько пауз в активности москвичей. Например, после мяча Фернанду гости отдали инициативу. Здесь дело во многом и в физическом состоянии.

— То есть форма лидера пока не оптимальна?

— Думаю, да. Произошли и перемены в схеме. Если в прошлом году Глушаков и Зобнин были активны в атаке, то сейчас Дениса отодвинули в глубину, ближе к Фернанду. Роман же во второй половине матча подстраховывал Ещенко, в зоне которого возникали большие проблемы.

— Какое впечатление оставил дуэт форвардов Зе Луиш — Луиз Адриану?

— На мой взгляд, Адриану несколько уступает в физической готовности Зе Луишу. Также в действиях нападающих не хватало — что, впрочем, понятно — синхронности. Тем не менее состав «Спартака» с двумя бомбардирами, умеющими забивать, говорит о том, что москвичи планировали побеждать.

— Чем удивил «Краснодар»?

— У команды есть кадровые проблемы, причем еще с прошлого года. Не знаю, насколько своевременен уход Ари. Бразилец мне напоминает Ромарио и Агуэро: низкая посадка, быстрый старт, против него очень неудобно большим защитникам. Переход такого форварда в «Локомотив» — счастливая случайность для железнодорожников.

— Не считаете, что бразилец несколько ленив и излишне плотен?

— Нет, я так не думаю. Полагаю, это несколько недооцененный футболист. В матче со «Спартаком» мы увидели, что у «Краснодара» после ухода с поля Смолова второго такого нападающего нет. Есть проблемы на флангах, особенно на правом. Быстров, игравший там против «Урала» в матче на Кубок, не справился.

— В составе «быков» вышел талантливый Жигулев. Что в нем разглядели?

— Увидел универсального игрока с акцентом на атаку. В одном моменте он допустил лишнее касание, в другом не хватило понимания, что врывающемуся партнеру при продольной передаче нужно отдавать передачу в ногу, а не в пространство. Прекрасный был момент, но хозяева его не использовали. Впрочем, быстрая адаптация Жигулева к игре команды говорит о способности к обучению как о главном факторе проявления таланта.

— Ваше мнение о тактической расстановке «Спартака»?

— 4−4−2 — это схема для открытого футбола. Фернанду действует чуть ниже Глушакова, хотя на поле они и располагались почти параллельно, подстраховывая крайних защитников. Но при этом с креативностью у красно-белых имелись большие проблемы. Атака красно-белых выглядела слишком предсказуемой.

— После матча в Краснодаре у болельщиков были претензии к игре крайних защитников — Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко. Справедливы ли упреки?

— Что касается Димы, то вся критика здесь, наверное, связана с эпизодом с пенальти. Думаю, он назначен по совокупности моментов — сначала единоборства Кутепова и Смолова, а затем Комбарова и Гранквиста.

— Во втором моменте, когда упал Гранквист, увидели нарушение?

— Касание было, но швед уже начал падать. Но главный фактор, подтверждающий, что 11-метровый назначен верно, — реакция самого Комбарова. Он чувствовал вину.

НЕПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ КРЕСТ НА ЕЩЕНКО.

— «Спартак» искал варианты усиления позиции крайнего защитника всю зиму и в итоге арендовал Тигиева. Усилит он команду?

— Думаю, стоит вернуться к другому варианту. Ведь некоторое время на этой позиции выходил Зобнин. Мне кажется, что это более надежное решение, чем ставить Тигиева, которому еще нужно адаптироваться к требованиям Карреры, найти взаимопонимание с партнерами.

— Так справедлива ли критика Ещенко?

— Понятно, что если человеку ищут замену и приглашают на его место Тигиева, то на него особо не рассчитывают. Впрочем, считаю неправильным ставить крест на Ещенко. Но есть и объективные моменты: единственный плюс по матчу с «Краснодаром» — диагональный перевод с правого фланга.

— Оставил вопросы своими действиями и Александр Самедов. Как считаете, может ли он сесть в запас с появлением Промеса?

— Не исключаю. Хотя допускаю и иное — Промес может сыграть слева. Вряд ли «Спартак» в ситуации, когда нужны победы, станет менять атакующую схему. С другой стороны, есть возможность для ротации — имею в виду возвращение в состав Попова и Джано.

— Луиз Адриану забил в первом же официальном матче за «Спартак». Сколько голов может провести новичок на весеннем отрезке чемпионата?

— У него есть ценное качество — оказаться в нужном месте в нужное время. Бразилец имел два момента. И то, как он забил свой гол, позволяет сказать о том, что это настоящий центрфорвард.

— Кто лучше — Адриану или Дзюба?

— С Дзюбой можно сравнивать Кэрролла из «Вест Хэма». Кстати, когда Артем говорит после матча с ЦСКА, что у соперника сзади стоит шесть человек, и как это преодолеть, есть вопросы….

— Дадите совет?

— За счет движения, освобождая зоны для того, чтобы туда врываться.

— И все же, кто лучше?

— Время покажет. Можно говорить о том, что Адриану может сыграть разнообразнее, чем Артем. И вторым нападающим, и чуть ниже.

— А если вспомнить вашу игру — кто из форвардов РФПЛ похож на Бышовца?

— Мне кажется, Ромарио, Агуэро. Это исполнители с хорошими индивидуальными качествами.

— Неплохо.

— Полагаю, имею право на оценку, в том числе и по результатам игры на чемпионате мира-1970.

— Как считаете, нужно ли «Спартаку» спешить с переподписанием контракта с Массимо Каррерой?

— Могу сказать, что тренером очень легко стать, но тренером очень трудно быть. Каррере в прошлом году удалось объединить команду. Это была и игровая идея — мы видели дисциплину — плюс единая воля. В матче с «Краснодаром» ее, может быть, не хватило. Спешить с заключением нового договора не стоит. Логика вещей говорит, что нужно доиграть чемпионат, посмотреть результат и на основании этого принимать решение.

— У вас есть объяснение тому факту, что «Спартак» не пробил ни одного пенальти?

— Думаю, что возможности для этого были. Причины надо искать, наверное, в ошибках судей.

КОММЕНТАРИИ КАРПИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ.

— Возможно, главную фразу межсезонья произнес губернатор Томской области: «Как мне смотреть в глаза врачам и учителям, когда футболисты получают по два миллиона рублей в месяц». Как вам акценты?

— То, что сегодня игроки не получают денег, не означает, что их заработают учителя и врачи. Это непонимание значения футбола для Томска.

— Два миллиона в месяц — адекватная заработная плата для футболиста «Томи»?

— Как понимаю, эти деньги получают не все, а только отдельные игроки. Сегодня мы считаем доходы футболистов, но кто посчитал мои операции или то, сколько времени я находился с семьей? Кто посчитал все приятные и неприятные моменты, которые позволили достичь цели?

— Одно из главных событий межсезонья — трудоустройство Валерия Карпина на постоянной основе на новой руководящей должности. Как оцените его экспертизу?

— Cчитаю его комментарии достаточно профессиональными. В частности, со сказанным по матчу ЦСКА — «Зенит» во многом можно согласиться.

— Предположим, станет экспертом и Леонид Слуцкий. К кому у вас будет больше доверия — к нему или к Карпину?

— Конечно, к Карпину. Дело в том, что у него огромный опыт игрока, и есть нюансы, связанные со знанием футбола.

— Но Слуцкий великолепно в нем разбирается.

— Отвечу так: если ты не держал кисти в руках, тебе трудно оценивать произведение искусства.

— А как же Моуринью?

— Он прекрасный менеджер, который учился у прекрасных преподавателей — в частности, Робсона. И если сегодняшний Моуринью и претендует на Лигу Европы, то нужно говорить об уровне его игроков. Если португальцу удалось избежать кризиса в команде, то только благодаря глубине состава.

УХОД МОГИЛЕВЦА — ОШИБКА «ЗЕНИТА».

— Почему, на ваш взгляд, не играет Иванович в «Зените»?

— Трудно сказать, здоров ли он, в каком состоянии приехал, каков уровень его готовности. Это игрок очень хорошего уровня, человеческие качества тоже выше похвал, я с ним работал в «Локомотиве». Когда Бранислава спросили, почему у него не было проблем с Бышовцем, он определил главное: «Я слушал, что мне говорили, и делал то, что от меня требовали». Что касается «Зенита», то сыграть с листа, тем более в обороне, очень сложно. Особенно, в матче Лиги Европы. Кроме того, сербу не хватало практики в «Челси».

— Что вас удивило этой зимой в «Зените»?

— Когда слышу слова Луческу о том, что команду надо обновить, возникает вопрос — почему отпустили Могилевца? Подберезкин в «Краснодаре» играет — и делает это хорошо. Уход Павла представляется мне ошибкой. Что такое «Зенит» в прошлом или что такое сегодня «Барселона»? Это социальная группа, в которой есть ядро футболистов, представляющих клуб, город, страну. А мы вот так отдаем своих. Армеец Караваев выступает в Чехии, зенитовец Могилевец теперь в «Ростове», и так далее.

— Кстати, Караваев сильнее Ещенко и Тигиева?

— Думаю, да. Потому что он играет в «Спарте».

— А Ещенко — в «Спартаке».

— Ещенко пришел в команду, и учитывался его опыт. «Спартак» отказался от Паршивлюка, фактически — от Макеева, но большой разницы, да простит меня Ещенко, между ним, Паршивлюком и Макеевым, не вижу.

— Как считаете, за счет чего «Зенит» может догнать «Спартак»?

— У меня сложилось впечатление, что календарь у питерцев такой, что можно говорить о пути наименьшего сопротивления. В то же время многие команды по-особому настраиваются именно на «Спартак».

— Как вы смотрите на завершение первой серии эпопеи с переходом Миранчука в «Рубин»? И можно ли называть Алексея новым Лоськовым?

— С Миранчуком встречался и общался на сборах. Разговор оставил очень хорошее впечатление. Что касается сравнений с Лоськовым, то это совершенно разные футболисты. Дмитрий связывал оборону и атаку, а Алексей футболист, способный усилить игру и в средней линии, и в атаке. Думаю, Миранчук сильнее, потому что есть перспектива. Он более современен.