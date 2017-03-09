Футболист «Спартак» Маурисио пока не знает, где продолжит карьеру после окончания аренды
МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Маурисо пока не определился с командой, в которой он продолжит карьеру по окончании аренды с
красно-белыми. Об этом ТАСС рассказали в агентстве, представляющем интересы 28-летнего игрока.
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Видимо, что-то случилось...
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Защитник перешел в «Спартак» из итальянского «Лацио» летом 2016 года на правах годичной аренды. Согласно порталу Transfermarkt, контракт бразильца с европейской командой действует до лета 2019 года.
«Пока что ни у него, ни у его агента нет определенности относительно клуба, в котором Маурисио продолжит свою карьеру. На данный момент он игрок “Спартака” и останется им до конца текущего сезона. По окончании сезона он рассмотрит все предложения, которые к нему поступят к этому времени. Выбор его следующей команды зависит не только от него самого, это предмет переговоров между клубами», — сообщили в агентстве.
В текущем сезоне Маурисио провел девять матчей за «Спартак» в разных турнирах, в которых забил один мяч.
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