Семин посоветовал Алексею Миранчуку отбросить все вещи, которые не касаются футбола

Контракт Миранчука с «Локомотивом» заканчивается в 2017 году, при этом футболист мог покинуть клуб уже зимой. Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев утверждал, что Миранчук хотел перейти в казанский клуб, но «Локомотив» отказался отпускать футболиста.

В первом после зимней паузы матче чемпионата России молодой полузащитник отличился голом в ворота самарских «Крыльев Советов» (3:0), а до этого забил победный мяч в матче ¼ финала Кубка России с «Тосно» (1:0).

«Алексей — молодец. Я сказал ему, что нужно отбросить все вещи, которые не касаются футбола. Есть много факторов, которые могут повлиять не только на молодых игроков, но даже на тренера. Если я буду обращать внимание на разные слухи, то не останется времени на команду. Леша просто должен тренироваться и играть, тогда все получится», — цитирует Семина сайт железнодорожников.

«Локомотив» с 26 очками занимает десятое место в чемпионате России и в следующем туре 13 марта примет «Краснодар».