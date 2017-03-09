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9 марта 2017, 21:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

14 марта комиссия РФС примет решение по полю в Самаре

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о готовности поля на домашнем стадионе «Металлург».

Ранее из-за неудовлетворительного состояния газона самарская команда была вынуждена сыграть с «Локомотивом» на резервном стадионе в Уфе.

«Сегодня мы смотрели поле на “Металлурге”. Динамика положительная, но решение не за нами. Комиссия прилетает в Самару 13 марта. 14 марта будет вердикт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

19 марта «Крылья Советов» дома должны сыграть с «Ростовом».

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