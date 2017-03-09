14 марта комиссия РФС примет решение по полю в Самаре
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о готовности поля на домашнем стадионе «Металлург».
Ранее
«Сегодня мы смотрели поле на “Металлурге”. Динамика положительная, но решение не за нами. Комиссия прилетает в Самару 13 марта. 14 марта будет вердикт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
19 марта «Крылья Советов» дома должны сыграть с «Ростовом».
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