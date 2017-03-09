14 марта комиссия РФС примет решение по полю в Самаре

Ранее из-за неудовлетворительного состояния газона самарская команда была вынуждена сыграть с «Локомотивом» на резервном стадионе в Уфе.



«Сегодня мы смотрели поле на “Металлурге”. Динамика положительная, но решение не за нами. Комиссия прилетает в Самару 13 марта. 14 марта будет вердикт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.



19 марта «Крылья Советов» дома должны сыграть с «Ростовом».