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9 марта 2017, 20:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» не намерен платить € 500 тыс. за участие Ари в матче с «Краснодаром»

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Антону Матвееву, «Локомотив» вряд ли будет платить €500 тыс. за участие арендованного нападающего Ари в матче 19-го тура РФПЛ с «Краснодаром», который владеет правами на бразильца.

Москвичи пытаются сбить цену, однако «Краснодар» стоит на своём.

Попытки «Локо» связаны исключительно с большим желанием Юрия Сёмина: главный тренер «железнодорожников» очень хочет, чтобы Ари можно было выпустить на поле. Однако «Локомотив» считает неразумным платить указанную в контракте сумму. «Локо» заплатит только в том случае, если удастся договориться на многократное уменьшение суммы.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится 13 марта.

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