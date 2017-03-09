«Локомотив» не намерен платить € 500 тыс. за участие Ари в матче с «Краснодаром»

Москвичи пытаются сбить цену, однако «Краснодар» стоит на своём.



Попытки «Локо» связаны исключительно с большим желанием Юрия Сёмина: главный тренер «железнодорожников» очень хочет, чтобы Ари можно было выпустить на поле. Однако «Локомотив» считает неразумным платить указанную в контракте сумму. «Локо» заплатит только в том случае, если удастся договориться на многократное уменьшение суммы.



Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится 13 марта.