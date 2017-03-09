«Амкар» сыграет первый домашний матч после перерыва

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Главным арбитром встречи станет Евгений Турбин из Москвы. Ассистировать ему будут также московские судьи Антон Кобзев и Ринат Деушев. Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ). Инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар), делегат — Борис Пронин (Москва).



К моменту встречи «Амкар» занимает восьмое место с 27 очками в активе, а «Зенит» на втором месте с 36 очками в активе. Матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда», начало в 13:30.





