«Томь» рассчитывает получить новый транш от спонсора до конца марта

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«Из слов администрации, мы ждем до конца марта», — сказал он. Киселев уточнил, что речь идет о поступлениях от спонсора.

По его словам, это позволит, в частности, погасить задолженность по налогам, взносам и вернуть арестованное здание. В настоящее время остаток долга «Томи» составляет 260 млн рублей.

«Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, оно было передано для реализации, но пока не выставлено на торги.

В целом «Томь» накопила долгов за 2016 год в размере 460 млн рублей. На прошлой неделе стало известно, что спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. Эти средства пошли на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по заработной плате. Это позволило бы клубу вернуть арестованное здание. Но ранее в понедельник в УФССП по региону сообщили, что клуб, хоть и перечислил 30 млн рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 млн рублей.