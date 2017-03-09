Ари хочет остаться в «Локомотиве»

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Один из лидеров «Краснодара» Арикленес да Силва Феррейра, более известный как Ари, после завершения первенства страны с высокой долей вероятности может сменить клубную прописку. По информации «Известий», бразильский футболист, в этом сезоне на правах аренды выступающий за столичный «Локомотив», не заинтересован в возвращении в свой клуб и рассчитывает заключить с красно-зелеными полноценный контракт.

Переход Ари в «Локомотив» стал одним из самых неожиданных трансферов минувшей зимы: 31-летний нападающий традиционно считался одним из лидеров краснодарской команды, который регулярно становился автором эффектных голов. Однако в ходе зимних тренировочных сборов стала появляться информация о недовольстве бразильским футболистом со стороны руководства «горожан». В итоге в последний день периода дозаявок Ари оказался в московском «Локомотиве», который как раз нуждался в усилении атакующей линии.

— Ари не захотел идти на понижение зарплаты, и «Краснодар готов был расстаться с ним уже зимой, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Времени оставалось немного, и «Краснодар» пошел на компромисс, отдав нападающего в аренду. Зимой «Локомотив» был для Ари единственным конкретным вариантом, и стороны быстро договорились об условиях перехода. Высока вероятность, что «железнодорожники предпримут попытку выкупить форварда у «Краснодара в конце сезона. При этом руководство «горожан не намерено этому препятствовать и готово к диалогу. Многое будет зависеть от финансовых условий сделки. .

Сам Ари на вопрос корреспондента «Известий» о возможном продолжении карьеры в столице также не исключил того, что может остаться в «Локомотиве после завершения аренды. .

— Сейчас никто не знает точно, как всё сложится, — сказал футболист «Известиям». — Но если у меня будет шанс остаться в «Локомотиве, я хотел бы продолжить выступать за этот клуб. .

Арикленес да Силва Феррейра родился в 1985 году в бразильском городе Форталезе. В детстве Ари работал на местном рынке продавцом фруктов, а заниматься футболом начал лишь в 15 лет. Во время игры на городском пляже его заметили скауты клуба «Аваи», откуда футболист вскоре перебрался в «Форталезу».

Зимой 2006 года Ари перешел в шведский «Кальмар» и быстро заработал там репутацию одного из лучших футболистов чемпионата. В первом же сезоне нападающий забил 15 мячей, стал лучшим бомбардиром лиги и завоевал Кубок страны. Летом 2007 года Ари оказался в голландском АЗ, однако так и не сумел завоевать место в основе. Тем не менее за три сезона футболист сыграл за АЗ 63 матча и забил 19 мячей, став в его составе чемпионом Голландии и обладателем Суперкубка страны.

В 2010 году Ари подписал контракт со «Спартаком», где провел три сезона и помог команде стать серебряным призером чемпионата России в 2012 году. За «Краснодар» футболист выступал с 2013 года и уже во втором сезоне в составе «горожан стал обладателем бронзы РФПЛ. 24 февраля 2017 года бразилец на правах аренды перешел в «Локомотив». В составе своего нового клуба он успел провести два матча, в одном из которых оформил дубль в ворота «Крыльев Советов.