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В МЫШЦЕ КОЛЬНУЛО ГДЕ-ТО НА 10-Й МИНУТЕ МАТЧА

— Встречу с «Краснодаром» вы не смогли провести полностью из-за травмы. В каком эпизоде получили повреждение?

— Дискомфорт чувствовал еще до матча. Нога побаливала, но не думал, что дерну мышцу по ходу игры. Это случилось в эпизоде почти сразу после нашего первого гола — побежали прессинговать соперника, Мартынович выбивал мяч, а я перекрывал передачу. Пошел на защитника, выставил ногу, пытался перехватить пас и почувствовал, что кольнуло. Наверное, это где-то 10-я минута.

— Как принимали решение, что нужно попытаться доиграть?

— Сказал тренеру о проблемах в перерыве. Массимо спросил, насколько меня хватит. Ответил, что подниму руку, когда больше не смогу. Ближе к концу так и сделал, и Каррера сделал замену.

— Уже известно, что вы пропустите ближайший тур, в котором предстоит матч с «Анжи». Травма коварная, нет опасения, что лечение может затянуться на более долгий срок?

— Все зависит от моего состояния, от того, как пойдет восстановление. Пока исходим из одной встречи — а дальше посмотрим, как поведет себя мышца.

— Еще один запоминающийся эпизод — ваш подкат в единоборстве с Газинским. Арбитр Безбородов на днях признал, что не прав — нужно было фиксировать фол. Как вы смотрите на тот момент?

— Сначала я сыграл в мяч, а потом попал в Газинского — просто по инерции: катился и уже не мог никуда деть ногу. Когда шел в подкат, его ноги не было, опорную он поставил, когда я уже летел. Какой-то грубости в голове точно не держал.

— После финального свистка поговорили с Газинским?

— Да, и во время, и после матча. Потом переписывались. Никаких проблем нет.

— Одно из явлений тура — заявления арбитров для прессы: Безбородов признал ошибку, Егоров, который в следующем туре судит «Спартак», ответил тренеру ЦСКА Гончаренко. Как к этому относитесь?

— Нормально. Если футболисты высказываются, наверное, и судьи могут дать свой комментарий. А Егоров — хороший рефери, один из лучших в России.

— Впечатлены тем, насколько быстро он сбросил 15 килограммов?

— Ну как впечатлен… Слежу за тем, как он работает на поле. В принципе, Егоров и раньше успевал всюду — за счет опыта.

МАССИМО ПРЕДЛАГАЛ ВЫЛОЖИТЬ СОВМЕСТНОЕ ФОТО, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ

— Каррера оперативно рассказал, почему не пожал руку вам руку после замены. История быстро сошла на нет. Как на тот эпизод смотрите вы?

— Да изначально не возникало никаких проблем. После матча, когда прилетели в Москву и прочитали новости, выйдя из самолета, быстро разобрались. Просто сказали друг другу, что сама ситуация — бред. Надо, наверное, еще было обняться и поцеловаться, а потом выложить фото в Инстаграм всем назло, чтобы тему закрыть.

— Полезный опыт?

— Массимо, кстати, предлагал и сейчас разместить там фото. Говорит, давай выложим, чтобы все успокоились.

— Почему решили этого не делать?

— Да зачем? Массимо на сайте клуба все объяснил. Все же понятно: я уходил с поля, тренер находился в работе и кому-то подсказывал. Никаких обид нет. Если про «Спартак» не писать, не раздувать пожар из обычных игровых ситуаций, футбол станет не интересен.

— Слова Артема Дзюбы, что во встрече красно-белых с «Краснодаром» он станет болеть за «быков», добавили мотивации?

— Он выступает в «Зените»: мы идем первыми, они вторыми. Это конкуренция, и нормально, что человек болеет против конкурента. Мы тоже хотим, чтобы Питер проигрывал.

— Дату поединка с «Зенитом» для себя пометили?

— Даже не знаю, когда это. В апреле? Нет, ничего не помечал, мы просто идем от матча к матчу.

УЖЕ ПРИКАЛЫВАЕМСЯ — НАДО ОТРАБАТЫВАТЬ, КАК ВЫБИВАТЬ МЯЧ НА ТРИБУНЫ

— Один из выводов специалистов после матча в Краснодаре такой: на сборах «Спартак» строил игру несколько иначе, путая соперника перед рестартом чемпионата. Так ли это?

— Не сказал бы. Но, конечно, к каждому сопернику готовимся отдельно, можем поменять тактику, что и произошло в этом туре — мы вышли не в три, а в два центральных полузащитника. Кроме того, сейчас уже ничего не скроешь, все есть в интернете. Смотрели несколько встреч «Краснодара», готовясь к нему, и то же самое, уверен, будет и перед «Анжи».

— В первом круге вы встречались с «быками», которых тренировал Олег Кононов. Сейчас Игорь Шалимов работает уже около полугода. Заметили отличия?

— Особо не следил. Но при Олеге Кононове команда стремилась больше взламывать оборону соперника через центр, сейчас действует чуть иначе.

— Вы сказали о некоторых переменах в тактике. Как на вас это отразилось?

— Стал располагаться немного ближе к своим воротам, недалеко от Фернанду. Но это было и в прошлом году, с тем же «Ростовом»: играя глубже, старался подключаться к атакам. В Краснодаре, наверное, это не получалось, потому что рано получил травму — переживал, как бы не порвать мышцу. Выглядел не так, как могу. Очень обидно готовиться к сборам, отработать их, и в первом же весеннем туре получить повреждение.

— На сборах вы стали лучшим по итогам йо-йо теста — в этом плане, наверное, травма особенно обидна?

— Готов неплохо, хотя в том йо-йо тесте можно говорить о трех-четырех победителях. Считанные метры кто-то выиграл. После одного матча рано делать окончательные выводы, но, думаю, команда в хорошем состоянии.

— В воскресенье «Спартак» дважды вел в счете, в концовке имел численное преимущество. Почему не получилось дожать?

— У «Краснодара» тоже хорошая команда! Мы сами виноваты в двух пропущенных голах — делали детские ошибки. Два несчастных случая — сначала Ещенко выбил из своей штрафной в нее же, а потом у Кутепова мяч свалился с ноги и оказался у соперника. Уже прикалываемся, что на тренировках надо отрабатывать не точные передачи, а то, как на трибуны выбивать. Но все бывает в футболе, никого нельзя винить.

— Ваше мнение о пенальти, назначенном в ворота «Спартака»?

— Если честно, сразу подумал, что он был — посчитал, Комбаров завалил соперника. Потом посмотрел повтор в раздевалке, и показалось, что обошлось без нарушения. После этого увидел эпизод по телевидению: с одной камеры кажется, что фол, с другой — что нет. Это больше вопрос к Диме: задел ногу Гранквиста хотя бы чуть-чуть?

— Вы не спрашивали?

— Нет. Из-за процедур, которые необходимо делать, Комбарова пока не видел.

НЕ НАДО НАГОВАРИВАТЬ НА ЕЩЕНКО

— Статистика «Спартака» по пенальти удивительна — вам пробили уже пять 11-метровых, вы ни одного. Что это такое?

— Это футбол. Ну не назначают их, хотя случались моменты, когда могли бы. Не хочется обращать внимание на судейство и говорить: мол, какие мы бедные, что не ставят пенальти. И так вроде бы ничего играем, идем первыми.

— Как вам новички команды в первом официальном матче?

— Ребята уже прижились в команде. Луиз Адриану забил, Самедов штрафной, с которого забили, заработал. Другие ребята тоже, уверен, докажут, что их пригласили не зря.

— После первой весенней встречи у людей, неравнодушных к «Спартаку» есть, судя по соцсетям, недовольство Ещенко. Обратили на это внимание?

— Не заметил такого. Я всегда буду с Андреем, как и наши поклонники. Мы одна команда, одна семья с болельщиками. У всех случаются моменты, когда игра не идет, и не надо на Ещенко наговаривать.

— На выезды стал летать владелец клуба Леонид Федун. Это в нынешней ситуации, когда золотая гонка обострена, как гарантия того, что не засудят. Чувствуете это?

— Внутри коллектива у нас даже разговоров о судействе нет.

— Пять очков отрыва от второго места — серьезный задел. Какие есть в нынешней ситуации риски?

— Так могу ответить: пять очков отрыва — это ничто. Мы постоянно говорим о том, что у нас с «Зенитом» их поровну, идем от игры к игре.

— В таком случае, какой задел позволит чувствовать себя уверенно?

— Об отрыве в команде и речи нет. Еще 12 туров, вся борьба впереди. Много тяжелых матчей — с тем же «Зенитом», например.

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРЕМИЙ ПОГОВОРИМ ПОСЛЕ СЕЗОНА

— Не так давно экс-спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что в 2007-м после победы в чемпионате игроки той команды получили по миллиону евро каждый. Вы уже знаете о премиях за титул? И вообще вас волнует эта тема?

— Хорошо они тогда заработали. Но мы деньги не обсуждали — потому что мы еще дело не сделали. Нечего делить, до победы далеко. И решать будут руководители клуба.

— «Спартак» чаще остальных становится самой посещаемой командой тура. Насколько реально собрать аншлаги на всех оставшихся домашних матчах?

— Сначала хочу поблагодарить болельщиков за то, что приходят на наши матчи в таком количестве. Но заполнить сорокатысячный стадион на каждой встрече тяжело. На некоторые-то команды и четыре-то тысячи не всегда собирается. Надеюсь — и уверен — что как минимум на 70 процентов наша арена будет полна.

— Зимой вы выкладывали в соцсетях несколько архивных фото с бывшими футболистами «Спартака» — с Ильей Цымбаларем, Робсоном. Что еще есть в запасе?

— С Александром Ширко, другими… Много с кем.

— Следите за разборами Карпина на ТВ? Как он вам в роли эксперта?

— Как и в роли тренера. Там делает то же самое, что в команде, когда работал в «Спартаке».

— Тренер «Анжи» Александр Григорян осенью прошлого года победил «Спартак» в Кубке, возглавляя «СКА-Хабаровск». Этот специалист традиционно жестко говорит о красно-белых. И сейчас, после двух поражений в новой команде, вам, видимо, следует быть вдвойне внимательными?

— И так внимательны. У тех, кто с нами играет, всегда матчи жизни и смерти. Все настраиваются, как на последний бой, хотят победить именно «Спартак» — такое ощущение, других команд нет. Но мы готовы.