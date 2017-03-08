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8 марта 2017, 21:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Краснодара» Смолов в четверг пройдет МРТ в связи с травмой

ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов пройдет МРТ по поводу травмы в четверг. Об этом сообщил журналистам накануне матча с «Сельтой» в Лиге Европы главный тренер краснодарского футбольного клуба Игорь Шалимов.

«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Смолов получил травму бедра в последнем матче краснодарцев в чемпионате России со «Спартаком» (2:2).

«Пока точно не знаем, что с ним, завтра будет МРТ, — сообщил Шалимов. — Есть двое, кто может его заменить. Федор — потеря, наш лучший бомбардир, тем более по нашей игре, центральный нападающий — ключевая позиция, через нее идет много игры. Его сменщик должен сыграть правильно и помочь полузащите».

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