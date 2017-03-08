Футболист «Краснодара» Смолов в четверг пройдет МРТ в связи с травмой

«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Смолов получил травму бедра в последнем матче краснодарцев в чемпионате России со «Спартаком» (2:2).

«Пока точно не знаем, что с ним, завтра будет МРТ, — сообщил Шалимов. — Есть двое, кто может его заменить. Федор — потеря, наш лучший бомбардир, тем более по нашей игре, центральный нападающий — ключевая позиция, через нее идет много игры. Его сменщик должен сыграть правильно и помочь полузащите».