Матч «Локо» — «Спартак» доверят судье ЧМ-2018
На игру 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак», как стало известно «СЭ», собираются назначить столичного арбитра Сергея Карасева, который, если не случится ничего экстраординарного, войдет в число судей чемпионата мира-2018.
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В сезоне-2016/17 он еще ни разу не обслуживал игры
Стоит отметить, что в 18-м туре московский судья допустил две ошибки в игре «Терек» — «Уфа». На 20-й минуте он не назначил пенальти в ворота хозяев поля после фола на Сысуеве, вместо этого показав пострадавшему желтую карточку. А на 54-й минуте, наоборот, наказал уфимцев 11-метровым. 19-й тур Карасев пропускает.
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