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8 марта 2017, 20:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Матч «Локо» — «Спартак» доверят судье ЧМ-2018

На игру 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак», как стало известно «СЭ», собираются назначить столичного арбитра Сергея Карасева, который, если не случится ничего экстраординарного, войдет в число судей чемпионата мира-2018.

На игру 20-го тура чемпионата России Локомотив — Спартак как стало известно СЭ собираются назначить столичного арбитра Сергея <span class=error>Карасева</span>. Увеличить
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В сезоне-2016/17 он еще ни разу не обслуживал игры красно-белых в премьер-лиге, а вот железнодорожники при нем в 11-м туре победили ЦСКА (1:0). Ранее Карасев дважды работал как арбитр на встречах «Локомотива» и «Спартака» — в 2012-м спартаковцы выиграли 2:0, а год спустя была зафиксирована ничья 0:0.

Стоит отметить, что в 18-м туре московский судья допустил две ошибки в игре «Терек» — «Уфа». На 20-й минуте он не назначил пенальти в ворота хозяев поля после фола на Сысуеве, вместо этого показав пострадавшему желтую карточку. А на 54-й минуте, наоборот, наказал уфимцев 11-метровым. 19-й тур Карасев пропускает.

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