Еременко могут вновь проверить на допинг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В соответствии с положениями Антидопингового регламента УЕФА, ни один игрок, к которому применена дисквалификация, в течение всего периода наказания не вправе участвовать в любом качестве в соревнованиях или футбольных мероприятиях (за исключением специальных антидопинговых образовательных и реабилитационных программ) под эгидой УЕФА, национальной ассоциации, конфедерации, ФИФА, клуба или другого члена национальной ассоциации, в соревнованиях, одобренных или организованных любой профессиональной лигой либо любой международной или национальной организацией, а также в спортивных мероприятиях, финансируемых государственным учреждением.

Если футболист нарушит запрет и сыграет в одном из соревнований, результаты его участия будут отменены, а в наказание ему добавится еще один полный период дисквалификации.

В период отбывания наказания все или часть финансовых средств и пособий, выделяемых дисквалифицированному футболисту и имеющих отношение к спортивной деятельности, удерживаются национальной ассоциацией, УЕФА или ФИФА.

Во время дисквалификации Еременко могут вновь подвергнуть проверкам на допинг. Роман может приступить к тренировкам с командой или же воспользоваться ее тренировочной базой либо, к примеру, базой своей сборной в последние два месяца периода наказания.