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8 марта 2017, 20:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Еременко могут вновь проверить на допинг

Специально для «СЭ» УЕФА разъяснил, чем запрещено заниматься полузащитнику ЦСКА и сборной Финляндии Роману Еременко в период его дисквалификации и что ему грозит в случае нарушения запретов.

Специально для СЭ <span class=error>УЕФА</span> разъяснил чем запрещено заниматься полузащитнику ЦСКА и сборной Финляндии Роману <span class=error>Еременко</span> в период его дисквалификации. Увеличить
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В соответствии с положениями Антидопингового регламента УЕФА, ни один игрок, к которому применена дисквалификация, в течение всего периода наказания не вправе участвовать в любом качестве в соревнованиях или футбольных мероприятиях (за исключением специальных антидопинговых образовательных и реабилитационных программ) под эгидой УЕФА, национальной ассоциации, конфедерации, ФИФА, клуба или другого члена национальной ассоциации, в соревнованиях, одобренных или организованных любой профессиональной лигой либо любой международной или национальной организацией, а также в спортивных мероприятиях, финансируемых государственным учреждением.

Если футболист нарушит запрет и сыграет в одном из соревнований, результаты его участия будут отменены, а в наказание ему добавится еще один полный период дисквалификации.

В период отбывания наказания все или часть финансовых средств и пособий, выделяемых дисквалифицированному футболисту и имеющих отношение к спортивной деятельности, удерживаются национальной ассоциацией, УЕФА или ФИФА.

Во время дисквалификации Еременко могут вновь подвергнуть проверкам на допинг. Роман может приступить к тренировкам с командой или же воспользоваться ее тренировочной базой либо, к примеру, базой своей сборной в последние два месяца периода наказания.

Напомним, что в ноябре 2016-го контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го. Апелляционный комитет УЕФА оставил наказание в силе.

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