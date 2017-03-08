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8 марта 2017, 19:33 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Летом «Спартак» может расстаться с пятью футболистами

По совету главного тренера «Спартака» Массимо Карреры руководство красно-белых летом может расстаться с пятью футболистами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По совету главного тренера Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Карреры</span> руководство <nobr>красно-белых</nobr> летом может расстаться с пятью футболистами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Увеличить
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Как сообщает агентство, в список игроков, с которыми могут расстаться, вошли защитники Маурисиу, Сердар Таски, Андрей Ещенко и полузащитники Лоренсо Мельгарехо и Ивелин Попов. Ожидается, что окончательное решение по игрокам будет принято на основе оценки результатов команды по окончании сезона.

Отмечается, что с продажи пятерых футболистов «Спартак» надеется выручить порядка 12 миллионов евро.

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