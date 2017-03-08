Андрей Будогосский: Выступление Гинера было достаточно существенным
Глава департамента судейства и инспектирования подвел итоги той части исполкома РФС, на который затрагивались вопросы работы арбитров.
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— Как оцените заседание?
— Оно достаточно важное для судейской деятельности. Были утверждены списки арбитров, которые корректировались не только с учетом сборов и экзаменов на них, но и программных документов, концепций, подготовленных к этому исполкому. Речь идет о создании списка рефери высшей группы, в который входят две категории судей, проводящих матчи в РФПЛ и в ФНЛ.
— Каковы правила ротации?
— Если судья в РФПЛ получает две оценки в интервале 7,7−7,9 в ходе оставшейся части сезона, он переводится в ФНЛ. Оттуда мы имеем возможность взять любого, кто, по нашему мнению, наиболее подготовлен. То есть это фактически схема, которая присутствует в футбольных клубах, где из молодежной команды главный тренер всегда может забрать игрока в основной состав. Если же арбитр получает оценку 7,6 и ниже, то он сразу, после одной такой игры, оказывается в первом дивизионе. Очень важно, что нам удалось наполнить список теми, кто хорошо проявил себя на сборах — в частности, в
— Какова ситуация с инспекторами?
— Утвержден список, в котором произошли изменения с учетом результатов экзаменов. В нем 19 человек, это инспекторы категории Pro для
— Как к этому относитесь?
— Понимаете, единое судейство все равно построено на единых правилах футбола. Но манера арбитража одной встречи, конечно, будет отличаться от другой. Потому что каждый судья — личность, плюс к тому матчи не похожи друг на друга. Дерби требует жесткого судейства, наверное, в
— На претензии Виктора Гончаренко жестко ответил арбитр Александр Егоров — это новый тренд, вы не запрещаете судьям высказываться в ответ на претензии в их адрес?
— Наоборот, считаем, что рефери должны говорить о своей работе. Для нас очень важно, что это не звучит как оправдание. Надо понимать, что арбитр — такой же участник футбольного социума, без которого невозможно проведение матчей. И имеет право выражать мнение. Это не значит, что судья должен по горячим следам комментировать свою работу. Должно пройти
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