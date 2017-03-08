Андрей Будогосский: Выступление Гинера было достаточно существенным

— Как оцените заседание?

— Оно достаточно важное для судейской деятельности. Были утверждены списки арбитров, которые корректировались не только с учетом сборов и экзаменов на них, но и программных документов, концепций, подготовленных к этому исполкому. Речь идет о создании списка рефери высшей группы, в который входят две категории судей, проводящих матчи в РФПЛ и в ФНЛ.

— Каковы правила ротации?

— Если судья в РФПЛ получает две оценки в интервале 7,7−7,9 в ходе оставшейся части сезона, он переводится в ФНЛ. Оттуда мы имеем возможность взять любого, кто, по нашему мнению, наиболее подготовлен. То есть это фактически схема, которая присутствует в футбольных клубах, где из молодежной команды главный тренер всегда может забрать игрока в основной состав. Если же арбитр получает оценку 7,6 и ниже, то он сразу, после одной такой игры, оказывается в первом дивизионе. Очень важно, что нам удалось наполнить список теми, кто хорошо проявил себя на сборах — в частности, в премьер-лигу вернулся Тимур Арсланбеков. Можно увидеть интересного, на наш взгляд, судью Олега Соколова из Воронежа. Надо отметить, что у нас на сборе в Турции было пять кандидатов, из которых отобрали двоих. Отрадно, что члены исполкома с пониманием отнеслись к этой ротации.

— Какова ситуация с инспекторами?

— Утвержден список, в котором произошли изменения с учетом результатов экзаменов. В нем 19 человек, это инспекторы категории Pro для премьер-лиги, и 30 человек, которые будут работать на матчах ФНЛ. Здесь тоже возможна ротация, но с учетом особых условий — потому что инспектором в РФПЛ может быть только бывший арбитр, имеющий определенный опыт: не менее пяти лет судейства соревнований чемпионата России, СССР. Обо всех материалах мы докладывали вместе с председателем судейского комитета Андреем Бутенко, удовлетворены отношением к нашим проблемам, теми результатами, которые достигнуты. Конечно, возникла дискуссия по поводу судейства. Достаточно существенным было выступление Евгения Гинера, который говорил о необходимости единого стиля работы рефери.

— Как к этому относитесь?

— Понимаете, единое судейство все равно построено на единых правилах футбола. Но манера арбитража одной встречи, конечно, будет отличаться от другой. Потому что каждый судья — личность, плюс к тому матчи не похожи друг на друга. Дерби требует жесткого судейства, наверное, в какой-то степени даже авторитарного. В других играх нет такого количества единоборств, не так много ТТД, нарушений, и манера рефери станет отличаться. В любом случае выступление Гинера получилось достаточно интересным с точки зрения постановки тех проблем, о которых он говорил. И я, и мой коллега Бутенко более чем удовлетворены итогами исполкома.

— На претензии Виктора Гончаренко жестко ответил арбитр Александр Егоров — это новый тренд, вы не запрещаете судьям высказываться в ответ на претензии в их адрес?