Семак или Радимов могут летом возглавить «Зенит»
Летом «Зенит» может возглавить отечественный тренер. В клубе рассматривают на должность главного тренера команды Сергея Семака и Владислава Радимова, утверждает АБН.
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Источник издания сообщил, что нынешний наставник питерцев Мирча Луческу навряд ли будет уволен по ходу сезона.
Ранее сообщалось, что в руководстве «Зенита» рассматривают кандидатуру бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.
Напомним, Семак по ходу сезона возглавил «Уфу», а Радимов является главным тренером «Зенита-2».
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