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8 марта 2017, 13:59 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Семак или Радимов могут летом возглавить «Зенит»

Летом «Зенит» может возглавить отечественный тренер. В клубе рассматривают на должность главного тренера команды Сергея Семака и Владислава Радимова, утверждает АБН.

Летом Зенит может возглавить отечественный тренер. В клубе рассматривают на должность главного тренера команды Сергея <span class=error>Семака</span> и Владислава <span class=error>Радимова</span> утверждает <span class=error>АБН</span>. Увеличить
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Источник издания сообщил, что нынешний наставник питерцев Мирча Луческу навряд ли будет уволен по ходу сезона.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Зенита» рассматривают кандидатуру бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

Напомним, Семак по ходу сезона возглавил «Уфу», а Радимов является главным тренером «Зенита-2».

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Новости Премьер-лиги

Леонид Слуцкий может сменить Мирчу Луческу в «Зените»

Леонид Слуцкий может сменить Мирчу Луческу в «Зените»

Сенсационная новость пришла минувшей ночью из Санкт-Петербурга. Источник в футбольном «Зените» сообщил, что ближайшим летом питерский клуб может отправить в отставку главного тренера румынского специалиста Мирчу Луческу. Ему на смену прочат экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.
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